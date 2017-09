Les tweets de Donald Trump célébrés par des claquettes

Décidémment, avec Donald Trump et Twitter, on tient peut-être le couple du siècle. Les saillies écrites du président américain sur le réseau social viennent d’atterir sur… des claquettes.

La BBC a repéré la commercialisation par la marque President Flip Flops de ces esthétiques tongs rouges aux détails ravageurs : deux tweets contradictoires de Donald Trump sont imprimés dessus.

En vente pour le moment, les éditions Syrie, collège électoral et sources. Ce qui donne par exemple, sur la claquette droite :

Avec sa contradiction sur la claquette gauche :

When you stand on many sides, many sides of the issue. https://t.co/qimH3lliaD pic.twitter.com/hVSLhsxs3U