Attention, Donald Trump est plus que jamais en roue libre sur Twitter

OK, on savait déjà que Donald Trump avait l’utilisation de Twitter ( la seule application qu’il a installée) la plus what the fuck de l’histoire des chefs d’Etat. Mais depuis plusieurs heures, le président américain se déchaîne avec l’option « retweet ». Peut-être en plein spleen depuis que des ex-admirateurs postent leurs casquettes Make America Great Again en flammes sur le réseau social, le milliardaire a relayé moults messages de soutien depuis ce dimanche matin.

Sa journée sur Twitter a commencé relativement sobrement par un petit gazouillage au sujet de la Corée du Nord, dans lequel il surnomme Kim Jong-un « Rocket Man ».

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!

Jusqu’ici tout va bien, quoique Politico a souligné dans la foulée le laisser-aller plus inhabituel qu’à l’accoutumée du président.

Puis vient le déferlement de retweets en son honneur. D’abord ce dessin à sa gloire.

Puis cette jeune admiratrice qui assure que « les haters sont jaloux de son succès ».

Only true Americans can see that president Trump is making America great. He's the only person who can! Haters are jealous of his success 🇺🇸