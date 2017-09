Apple Watch Killer, casques 100% sans fil et électroménager intelligent: Les tendances clés au salon de l’électronique IFA 2017

Le salon de l'électronique IFA se tient à Berlin chaque année début septembre. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Depuis 1924, le salon IFA de Berlin est le rendez-vous des constructeurs d’équipements électroniques qui viennent y présenter leurs nouveautés.

Cette année, les marques semblent jouer la sécurité plutôt que d’innover réellement. Mais des tendances de fond se dégagent des allées.

Audio, vidéo, petit et gros électro tentent ainsi de répondre à deux exigences chaque année plus affirmées : mobilité et connectivité.

« Tu as repéré de quoi de bien, hein ? ». Dans les allées du salon IFA de Berlin, les journalistes sont un peu dépités. Personne n’a trouvé la perle rare, le nouveau gadget techno qui fera le buzz et, accessoirement, la fortune de son constructeur.

Les visiteurs du salon IFA 2017 sur le stand Sony. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

A défaut d’effet « Waouh ! » sur les stands, l’IFA 2017 reste un bon baromètre quand aux évolutions des produits…

Casques audio : le Bluetooth monte le son

Alors que les casques audio Bluetooth à arceaux s’emparent du marché, une autre tendance se dessine avec les casques dits « True Wireless ». A l’image des AirPods d’ Apple, ces nouveaux casques intra-auriculaires dénués de tout fil prennent la forme de deux petits modules qui se glissent dans chaque oreille. Outre Samsung, qui présente sur l’IFA la nouvelle génération de son casque True Wireless Icon’X, Sony (WF-1000X), Philips (BASS +), JBL (Free) et même B & O Play (E8) lancement leur propre modèle.

Les casque True Wireless Free de JBL. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Particularité : ces casques vendus entre 129 et 299 euros se rangent dans un étui faisant office de batterie de recharge pouvant ainsi doubler, voire tripler leur autonomie.

Télévision : l’OLED voit grand…

… jusqu’à 100 pouces, soit 2,54 mètres de diagonale. Alors que Samsung fait jeu à part avec sa technologie QLED, l’essentiel des marques avance ses pions du côté des téléviseurs OLED. Rappel : leur dalle est auto émissive et fabrique sa propre lumière sans rétroéclairage. Sur l’IFA, Panasonic, Philips, Loewe, Sony ou LG friment avec un OLED de 77’’/196 cm ultra fin. Budget : de 15.000 à 20.000 euros.

Philips et sa Série 9000 va même jusqu’à intégrer directement dans son téléviseur Google Assistant, le fameux système d’intelligence artificielle pour choisir ses programmes à la voix, mais aussi demander à sa TV « Qui est Emmanuel Macron ? ». Voire, plus sérieusement, pour piloter certains objets connectés de la maison…

Sur le stand Panasonic on se pâme face à un téléviseur OLED transparent. Mais le prototype n’est pas à vendre...

Sport : les marques jouent le contre la montre

Les montres et bracelets connectés dédiés au sport ont le vent en poupe. Si TomTom ne présente pas de nouvelle montre « Runner » à l’IFA, la firme fait évoluer son système applicatif dédié en proposant aux utilisateurs de ses tocantes d’évaluer leur âge physiologique. Soit une façon « douce » de les inviter à bouger-plus-manger-moins. Le concurrent Garmin lâche sa vivoactive 3, une montre connectée multisports prochainement capable de réaliser des paiements sans contact.

Le bracelet connecté Gear Fit2 Pro de Samsung. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Outre l’offensive du groupe Fossil en la matière, avec différentes montres connectées ; ou le lancement par Samsung de sa nouvelle montre Gear Sport et de son bracelet d’activité Gear Fit2 Pro, c’est Fitbit qui, avec sa montre Ionic, se distingue. Ionic ? Une « Apple Watch killer » selon la firme américaine. Rien que ça...

La montre de sport Ionic de Fitbit intègre le paiement sans contact. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Ionic se veut complète: GPS et vidéos de coaching embarqués, étanchéité au poignet et paiement sans contact (une première banque française partenaire sera prochainement compatible) sont sur la ligne de départ. Bientôt lancée à 349 euros, Ionic promet 4 jours d’autonomie et 10 heures d’autonomie avec GPS actif. Bagarre dans les rayons montres de sport en prévision…

Electroménager : connectivité renforcée

Lentement, mais sûrement, les appareils électroménager passent au 2.0 avec des applications pour mieux en contrôler l’usage. L’IFA révèle l’audace de certaines marques en la matière. Samsung fait ainsi progresser son réfrigérateur connecté Family Hub présenté il y a un an (vendu à partir de 3.000 euros). Derrière son écran Full HD tactile de 21,5’’/54,6 cm, le constructeur intègre désormais Bixby, son système d’intelligence artificielle. Le matin, il est ainsi possible de demander à son frigo son « Morning Brief », histoire de se remémorer ses rendez-vous de la journée.

Avec son Combi Steam Pro (début 2018, 1.000 euros environ), Electrolux dévoile un four connecté avec caméra embarquée : depuis sa tablette on peut surveiller la cuisson de son rôti, mais aussi réaliser des captures d’écran pour les partager sur les réseaux sociaux. Ambiance : « c’est moi qui l’ai fait » !

Le four vapeur connecté Combi Steam Pro d'Electrolux. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Candy propose avec son lave-linge connecté nommé Bianca (à partir de 449 euros) une application à laquelle on peut demander des conseils à la voix quant au lavage de son linge. Genre : « Comment enlever une tache de vin ? ». L’application répond et propose un programme adapté que l’on peut déclencher à distance depuis son smartphone… Laver plus connecté: même Coluche ne l'avait pas inventé...