Apple va présenter l'iPhone 8 le 12 septembre à l'amphithéâtre Steve Jobs

Le patron d'Apple, Tim Cook, le 5 juin 2017. — Marcio Jose Sanchez/AP/SIPA

Rendez-vous « à la maison ». Jeudi, Apple a officialisé sa keynote du 12 septembre, qui sera la première à se tenir à son nouveau quartier général. L’entreprise devrait donc présenter ses nouveaux iPhone à l’amphithéâtre Steve Jobs de l’Apple Park, dix ans après la sortie de son smartphone qui a révolutionné l’industrie. Tout un symbole.

La keynote sera retransmise en direct sur le site d'Apple à 10h00 (19h00 heure de Paris) sur tous ses produits. Sur PC, il sera quand même possible de suivre l'événement à condition d'être sous Windows 10 avec le navigateur Edge, compatible avec le format de streaming d'Apple.

>> A lire aussi : Nous avons testé la version bêta sur iPhone durant 11 jours

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple devrait dévoiler trois nouveaux téléphones : une mise à jour de sa gamme avec les iPhone 7S et 7S Plus reprenant le design de leurs prédécesseurs, et surtout le très attendu iPhone 8 (ou X), avec son écran oled quasi intégral. Selon les spéculations, ce dernier pourrait se payer au prix fort, à plus de 1.000 euros.

Apple TV et Watch

Si l’iPhone 8 sera la star de l’événement, Apple devrait également dégainer la troisième génération de sa smartwatch. Comme Samsung, l’entreprise pourrait miser sur une version LTE pour permettre à l’Apple Watch de s’affranchir complètement de l’iPhone.

Côté télévision, la présentation d’un nouvel Apple TV 4K semble assurée. Mais on attend surtout de voir si Apple a réussi à se mettre d’accord avec Hollywood côté contenus. Selon le Wall Street Journal, l’entreprise veut proposer des films 4K à la vente à 20 dollars mais les studios refusent tout tarif inférieur à 30 dollars…