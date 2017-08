Galaxy Note 8, iPhone 8... Qui est prêt à payer 1.000 euros pour un smartphone?

Samsung a présenté son Galaxy Note 8 le 23 août 2017 à New York. — R. Drew/AP/SIPA

C'est un cap symbolique. A 1.009 euros, le Galaxy Note 8, dévoilé mercredi par Samsung, est le premier smartphone majeur à être lancé avec un prix à quatre chiffres pour sa version de base (64 Go de stockage). Et il ne devrait pas être le seul très longtemps: l'iPhone 8, attendu en septembre avec son écran quasi-intégral, pourrait bien dépasser les 1.000 dollars/euros, selon les prévisions de Goldman Sachs.

499 dollars il y a 10 ans

Aux Etats-Unis, l'iPhone a été lancé en 2007 à 499 dollars. Si Apple vend son prochain modèle à 1.000 dollars, le prix aura donc doublé en 10 ans.

Les prix US en dollars de l'iPhone depuis sa sortie. Une question: l'iPhone 8 atteindra-t-il le cap symbolique de $1.000? pic.twitter.com/rOSPAPYOXj — Philippe Berry (@ptiberry) August 23, 2017

La comparaison omet toutefois un point central. Selon le toujours bien informé Mark Gurman de Bloomberg, Apple devrait commercialiser trois nouveaux smartphones: deux iPhone 7S et 7S Plus, conservant le design et le prix de leurs prédécesseurs, et un iPhone 8 tout neuf, doté d'un écran Oled bord-à-bord de 5,8 pouces et démarrant autour de 1.000 dollars pour 128 Go.

Apple devrait donc toujours avoir comme point d'entrée de sa nouvelle cuvée un iPhone 7S autour de 649 dollars. En terme de pouvoir d'achat, on n'est pas si loin du prix de l'iPhone originel ajusté sur l'inflation (499 dollars de 2007 représentent près de 600 dollars d'aujourd'hui). En France, les prix ont nettement augmenté depuis trois ans avec la baisse de l'euro, à 769/909 euros pour l'iPhone 7 et 7 Plus.

Segmenter le haut de gamme face à des ventes qui stagnent

Chez Samsung, la logique est la même: le constructeur coréen a segmenté le marché premium en trois avec les Galaxy S8/S8+ (lancés à 800 et 900 euros) et le Note 8 à 1.000 euros. «C'est sur le haut de gamme que les marges sont les plus importantes», note l'analyste de Gartner Van Baker. Alors qu'on approche de la saturation avec des ventes mondiales de smartphones qui ne progressent plus, proposer un modèle plus cher est la seule solution pour continuer de faire progresser leur chiffre d'affaires.

Selon Baker, Apple et Samsung sont les deux seules marques capables de convaincre leurs fidèles de débourser 1.000 euros pour un smartphone. Sans compter qu'elles proposent désormais des financements sur 24 mois pour faire passer la pilule, et Apple a également lancé un programme de location aux Etats-Unis permettant d'avoir un nouvel iPhone tous les ans pour 30 dollars mensuels. En France la Fnac propose une offre maison similaire. Au final, on paie nos smartphones un peu plus cher dans l'Hexagone qu'outre-Atlantique. Mais chez nous, le prix des forfaits, avec la disparition des offres subventionnées, a été divisé par deux entre 2010 et 2015...