Amputée d’un bras, elle décide d’en rire sur les réseaux sociaux et séduit les internautes

Lauren, amputée d’un bras et pleine de second degré. — Capture Instagram duckusername

Lauren a perdu son bras suite à un accident de moto en juin 2016.

Son profil Tinder très second degré sur son handicap a remporté un franc succès.

Le 29 juin 2016, Lauren, 21 ans, perdait son bras suite à un accident de moto. Un handicap difficile à surmonter dans un premier temps pour cette Américaine, originaire de San Diego. Mais la jeune femme a finalement décidé de s’accepter telle qu’elle était et même d’en rire. Cela a commencé par les réseaux sociaux.

« Arms dealer » (« Vendeuse d’armes ou de bras ! »). C’est ce qu’a inscrit Lauren, amputée d’un bras, dans la case « job » sur Tinder. Elle complète ensuite : « la bonne affaire de Tinder, haut la main : Visage 10/10, corps 9/10, personnalité 20/10, Bras 1/2 ». Partagé sur Twitter, son profil bourré de second degré a emballé des milliers d’internautes, dont beaucoup d’hommes visiblement très motivés pour la rencontrer.

I can already tell she has the best personality by her job title pic.twitter.com/uyK7DJCN0M — meme god (@MEMESG0D) August 8, 2017

« Je peux dire d’entrée qu’avec son intitulé de poste, elle a la meilleure personnalité »

I want to marry her? Like right now https://t.co/HkAphD2riy — Jeremy Wolfe 🌐 (@jerrrbearrrrr) August 10, 2017

Sur Twitter également, Lauren ne manque pas une occasion de plaisanter sur son absence de bras pour le plus grand plaisir des internautes.

even as a child I knew I'd lose my fuckin arm pic.twitter.com/iYIlBQHHGy — duck (@DuckFanAccount) August 23, 2016

« Même petite, je savais déjà que j’allais perdre mon putain de bras »

La jeune fille publie également de nombreux clichés d’elle sur lesquels, elle ne cherche aucunement à cacher son moignon ou ses cicatrices. Une initiative a chaque fois couronné de succès.

this wine is hot pic.twitter.com/OOwwFfzFqF — duck (@DuckFanAccount) August 5, 2017

getting married in this pic.twitter.com/11Fl32poB2 — duck (@DuckFanAccount) July 25, 2017

Lauren a également lancé une cagnotte depuis presque un an, afin de pouvoir s’acheter une prothèse. Depuis qu’elle a été remarquée sur les réseaux, celle-ci ne cesse d’augmenter.