Concours: La Nasa vous propose d'envoyer un message dans l'espace avec le hashtag #MessageToVoyager

ESPACE Le message prendra 19 heures pour parvenir à son but, situé à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre…

Vue d'artiste de la sonde Voyager 1, aux confins du système solaire. — AP Photo/NASA

A vos claviers ! La Nasa a lancé un concours pour envoyer un message dans l’espace à la sonde Voyager 1, située en dehors du système solaire, à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre.

A l’occasion des 40 ans du lancement de la sonde Voyager 1, la Nasa prévoit d’envoyer un message à travers le vide stellaire. Seules conditions : le message doit faire maximum 60 caractères (soit presque un demi-tweet) et être publié sur Twitter, Instagram, Facebook, Google + et Tumblr avec le hashtag #MessageToVoyager avant le 15 août, minuit.

#MessageToVoyager guidelines

🔠Max 60 characters not incl the hashtag

🌎Posts must be public

⏰Submit by August 15

Info https://t.co/jHvLNukgZu — NASA JPL (@NASAJPL) August 2, 2017

De nombreuses propositions, plus ou moins sérieuses, ont déjà été publiées sur les réseaux sociaux.

Les propositions sérieuses qui donnent foi en l’Humanité

#MessageToVoyager

We are the milky way - 1 star - shinning bright — moon_makeupFX (@susiesweetthing) August 8, 2017

(Nous sommes la Voie Lactée - 1 étoile - très brillante)

#MessagetoVoyager aidez nous à rendre la Terre 100% verte — raph6724 (@raphgamme) August 10, 2017

« Une vie longue et prospère ! »

« Merci, Voyager, pour ces dizaines d’années de fascination ! »

Les propositions qui ne seront sans doute pas sélectionnées (mais qui valent le coup d’essayer)

(c'est un message pour que la nasa l'envoie)

Send nudes#MessageToVoyager — Yud'dha (@sigvarette) August 9, 2017

#MessageToVoyager On dit pain au chocolat. — Augustin (@augustinpell) August 10, 2017

#MessageToVoyager Vend PS3 bonne etat sans manette 60€ — Luis Guerini (@Simza13G) August 10, 2017

L'olympique lyonnais estune formidable raison dêtre heureux #MessageToVoyager — FOWW (@plamery_axe) August 10, 2017

Depuis son lancement le 5 septembre 1977, la sonde a permis d’étudier les anneaux de Saturne et de découvrir la grande tache rouge de Jupiter. Quarante ans après, elle est l’objet fabriqué par l’Homme le plus éloigné de la Terre et voyage toujours dans l’espace, jusqu’aux confins de l’héliosphère, la zone d’influence du soleil. Si la Nasa veut envoyer un message si loin dans l’espace, c’est aussi un clin d’œil à ce que contient la sonde : un disque de 30 cm de diamètre, contenant des images et des sons censés représenter la vie sur Terre. Un message qui doit être compréhensible par toute forme de vie qui pourrait tomber dessus (oui on parle bien des aliens).

Le disque d'or à l'intérieur de Voyageur 1. - NASA/AFP

Les posts sélectionnés seront soumis au vote du public pour un envoi le 5 septembre. La sonde Voyager - et qui sait, ceux qui l’auront découverte — recevra le message 19 heures plus tard.

