C. Ape.

La Nasa maîtrise l’art du teasing avant chacune de ses nouvelles révélations. L’agence américaine dévoilera ce jeudi des découvertes sur les « mondes océaniques » de notre système solaire et « la recherche de la vie au-delà de la Terre », a-t-elle annoncé, mettant le monde en émoi.

We've made new discoveries on on #OceanWorlds beyond Earth. Join us at 2pm ET on Thursday to get the latest: https://t.co/116SIqUXgI pic.twitter.com/c1LIMJws6b