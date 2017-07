VIDEO. Apple a-t-elle dévoilé par erreur le nouveau design de l'iPhone 8?

Illustration iPhone — Jenny Kane/AP/SIPA

Apple a-t-elle dévoilé une grosse info par erreur ? Comme le rapporte 01net.com, la marque à la pomme aurait révélé sans le vouloir deux caractéristiques très attendues de son prochain iPhone : un nouveau design et la reconnaissance faciale. Autre hypothèse, il pourrait également s’agir d’un beau coup de com'.

Un écran bord à bord et un capteur

C’est dans la nouvelle version du logiciel de l’enceinte connectée HomePod, qu’Apple a mis en ligne brièvement et par erreur, que des petits malins ont découvert un schéma caché de ce qui pourrait bien être l’iPhone 8 (qui n’a pas encore de nom confirmé, soit dit en passant). Et comme l’envisageaient de nombreux médias américains, la nouvelle version du smartphone posséderait bel et bien un écran à bord beaucoup plus large, sans bouton d’accueil. Celui-ci pourrait d’ailleurs être intégré directement dans l’écran.

Autre « révélation », comme semblent l’avoir découvert les spécialistes dans le code du logiciel, l’iPhone 8 pourrait être doté d’un système de reconnaissance faciale qui permettrait de déverrouiller l’appareil, mais aussi de réaliser des paiements via Apple Pay.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ — Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017

Des informations qui n’ont pas été confirmées par Apple, qui devrait attendre le mois de septembre et la traditionnelle présentation annuelle pour dévoiler au monde entier les caractéristiques de son nouveau bébé.