Etats-Unis: Les discours du complotiste Alex Jones transformés en tube folk de l'été

Alex Jones, lors de son émission diffusée à la radio et à la télévision, Alex Jones Show. — Capture d'écran

Le présentateur vedette Alex Jones est réputé friand de théories complotistes qu’il expose à longueur d’émission. Des internautes ont repris ses meilleures sorties pour en faire un tube à l’américaine.

Son nom ne vous dit peut-être rien. C’est pourtant lui, Alex Jones, présentateur télé et radio américain, qui est à l’origine de la rumeur sur les colonies d’enfants envoyées sur Mars par la Nasa : c’est dans son émission qu’un télespectateur a affirmé cette rumeur, obligeant l’agence spatiale américaine à la démentir publiquement. Son émission est regardée par plusieurs centaines de millions de personnes chaque semaine.

>> A lire aussi : VIDEO. «Vous êtes en super forme, magnifique», lance Trump à Brigitte Macron

La société de production SuperDeluxe a repris les pires citations de cet habitué de la théorie du complot pour en faire un tube à la Bon Iver, ce groupe folk des Etats-Unis. La chanson a été rebaptisée Jones Iver pour l’occasion.

This is what @RealAlexJones rants would sound like as a @boniver song. pic.twitter.com/CYYjgcH3Dq — Super Deluxe (@superdeluxe) July 14, 2017

« Je suis tellement furieux »

Voici une traduction des phrases (vraiment prononcées, si si) par Alex Jones :

« Je suis en colère, j’en ai assez de ces gens. C’est une bande de racailles tueurs de chrétiens, qui tiennent des usines de mort géantes, gardant des bébés en vie et vendant des bouts de leur corps. Que voulez-vous savoir de plus sur ces gens ? Ils ont la peau verdâtre, et se promènent en criant « j’aime Satan, nous voulons manger des enfants. » Je les ai filmés. (…)»

Et le délire continue : « Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes, nous ne voyons pas que le Mal est en train de se lever contre nous. (…) Je suis tellement furieux. On va poignarder votre fille au centre commercial. AHHHH ! AHHHH ! AHHHH ! Et après le chef de la police va dire : « Nous aimons nos Somaliens, nous aimons nos musulmans, ils sont si bons et si gentils. » »

Cette reprise a été vue plus de 390.000 fois sur Youtube à l’heure où nous publions cet article. Alex Jones lui-même a réagi à la publication de cette vidéo et a applaudi ce qu’il estime être « le meilleur » détournement de son show. « Ca aide mon émission à complètement exploser », ajoute-t-il, ravi.

Il n’est pas le seul à inspirer les internautes amateurs de détournements. En février, c’étaient les discours de Trump qui avaient été repris pour en faire une chanson gothique des années 2000.