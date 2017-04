La photo du célèbre boucher turc en train de voter agite Instagram

RESEAUX SOCIAUX Nusret Gökçe, le boucher le plus connu au monde pour sa façon de découper et surtout de saler sa viande, a publié une nouvelle photo très originale de lui en train de voter au référendum en Turquie…

Voter comme on sale une bonne entrecôte. Comme beaucoup de citoyens turcs, le boucher star des réseaux sociaux est allé voter dimanche 16 avril au référendum sur les amendements à la Constitution du pays. Devant l’urne, Nusret Gökçe n’a pas pu résister à reproduire son fameux geste qu’il utilise pour saler avec style ses viandes.

Coude plié, poignet cassé et bulletin au bout des doigts, le boucher le plus classe de la planète a pris la pose. Publiée sur Instagram, la photographie a récolté plus de 920.000 likes et suscité de nombreux commentaires. « Je voterai pareil », « t’es tellement drôle », « vraiment cool ! » ou encore « il devrait être président », ont fleuri sur le réseau social.

İşlem tamam#saltbae #saltlife #salt Une publication partagée par Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) le 15 Avr l 2017 à 22 h 46 PDT

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Nusret Gökçe et son célèbre salage de viande, devenu un mème internet indémodable, voilà de quoi vous faire une petite idée.

Ottoman steak Unepublication partagée par Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) le 7 Janv. 2017 à 2h44 PST

Nusret Symphony orchestra No.5#saltbae #saltlife #salt Une publication partagée par Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) le 19 Févr. 2017 à 2h19 PST