WEB Sa manière particulière de saler la viande a fait fantasmer Internet…

Nusret Gökçe, le boucher turc star d'Instagram. - Instagram

A.Ch.

Voilà qui devrait vous réconcilier avec la viande. Nusret Gökçe est boucher en Turquie, propriétaire de la chaîne de restaurants Nusr-Et Steakhouse, et surtout star d’Internet. Ses 1,1 million de followers sur Instagram, il les doit à son look de beau-gosse et surtout à sa manière de préparer la viande avec classe et un brin d’érotisme.

İşte kuzu kuzu geldim dedi Une vidéo publiée par nusr_et (@nusr_et) le 28 Oct. 2016 à 6h52 PDT

Avec ses tee-shirts blancs et ses lunettes de soleil, Nusret Gökçe impose son style de latin-butcher. Il n’hésite pas à se comparer à Marlon Brando ou Al Pacino, version rumsteak.

The world is yours dedi Une photo publiée par nusr_et (@nusr_et) le 18 Sept. 2016 à 13h09 PDT

Ce qui l’a rendu célèbre, outre ses préparations de filets de bœuf sur fond de Vivaldi, c’est sa manière bien particulière de saler la viande. Un geste délié et ample qui donnerait presque envie de se transformer en côte de bœuf (comme on peut le voir à la fin de cette vidéo).

Ottoman steak 🔪 Une vidéo publiée par nusr_et (@nusr_et) le 7 Janv. 2017 à 2h44 PST

Que les amis des animaux se rassurent, Nusret aime aussi les vaches vivantes. Pour preuve, il a filmé un instant de complicité et d’amour entre un bovidé et lui, avant d’aller masser une vache pour l’attendrir.

YALARIM DEDI Une vidéo publiée par nusr_et (@nusr_et) le 24 Déc. 2016 à 8h23 PST

Evidemment, il a été la cible de quelques parodies, qui imitent notamment son fameux geste de salage. Il est même maintenant connu sous le hashtag #saltbae (qu’on peut traduire par chéri du sel) sur Twitter. Et les fans ne s’en lassent pas.

Yo... #SaltBae smacks that meat with JUST the right amount of tension, tenderness, and indifference that got me feelin some kinda way. pic.twitter.com/j0LApcbSmT — Sawyer (@CertainlySawyer) January 8, 2017

