Ne publiez pas cette photo de Poutine en Russie, elle est désormais interdite

L'une des photos interdites de Vladimir Poutine grimé en clown gay. — Denis Doyle/Getty Images

En Russie, les autorités ont interdit le partage sur Internet d’une photo de Vladimir Poutine où il est représenté sous les traits d'un clown maquillé devant le drapeau arc-en-ciel, emblème des homosexuels.

L'image est considérée comme une marque d'« extrémisme », d’après les autorités citées par le Washington Post. Et pour annoncer la nouvelle, difficile pour les Russes de publier la photo : comme elle est bannie, impossible de la montrer (forcément).

Ils sont donc essayé de la décrire : « L’image d’une personne qui ressemble à Poutine avec les yeux et les lèvres maquillés, surmontée d’un slogan qui implique la supposée orientation sexuelle non conforme aux standards du président de la Fédération de Russie ». Le Washington Post pense qu’il s’agit de la photo d’illustration de cet article, mais le média russe Gordonua penche plutôt pour l’image qui suit.

В РФ признали экстремистским плакат с накрашенными Путиным и Медведевым https://t.co/HhJvROd6Bl — Gordonua.com (@Gordonuacom) April 5, 2017

Risque majeur d’effet Streisand

Cette image est devenue populaire à la suite d’une loi votée par la Douma en 2013, qui interdisait la propagande à destination des enfants sur les « relations sexuelles non traditionnelles ». A la suite de ce vote, des manifestants anti-homophobie se sont emparés de cette image en défilant dans les rues.

Le Kremlin n’en est pas à son coup d’essai pour contrôler Internet. Depuis quelques années, la répression s’intensifie et les Russes peuvent même être condamnés à une peine de prison pour avoir « liké » un post interdit.

A croire que les autorités russes n’ont jamais entendu parler de l’« effet Streisand », ce phénomène qui fait qu’une information censurée ou supprimée suscite un intérêt considérable, jusqu’à devenir virale.

Russia banned this image, saying it makes Putin look gay, so please don't RT, he hates that https://t.co/ovio4kOFN2 pic.twitter.com/ZDBJxbXuwr — phawker (@phawker) April 6, 2017

This 'Putin as a gay clown' image is now illegal in Russia, so please do not share it, nope https://t.co/fsWFyqCihR pic.twitter.com/qcX9BYZq97 — Xeni Jardin (@xeni) April 6, 2017