RESEAUX SOCIAUX Pour les internautes, cette vidéo du président des États-Unis laissant conseillers, vice-président et journalistes en plan dans le bureau ovale, s’intégrerait parfaitement à la série américaine…

La vidéo gênante de Donald Trump a été détournée en générique de «Veep» - Capture Twitter

Un nouveau moment d’anthologie dans la Trump story. Vendredi 31 mars, Donald Trump devait signer devant la presse, des décrets sur la politique commerciale des États-Unis. Alors que les membres de son gouvernement et les journalistes l’attendent dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, le président débarque dans la pièce. Il saisit le micro, sort un « discours » peu clair d’une phrase et… quitte la salle.

Could someone please mash this up to be in the style of a @VeepHBO closing credits scene? PLEASE pic.twitter.com/dyoUJ55iNO — Brandon Wall (@Walldo) March 31, 2017

Un journaliste tente de lui poser une question, Donald Trump répond par un pouce en l'air. Son vice-président Mike Pence, complètement décontenancé tente de le rattraper, lui indiquant que les décrets doivent être signés sur le bureau. Le président en roue libre n’en a que faire et lui indique d’un geste de la main de les apporter dans une autre pièce. Dans un moment de gêne absolue, Mike Pence récupère les dossiers et suit son président.

Après la diffusion de la vidéo, un internaute a demandé sur Twitter si quelqu’un pouvait monter la scène comme un générique de Veep. La série suit les péripéties d’une vice-présidente qui tente de mener à bien son projet politique malgré les imprévus et les embûches causés par son président, dont elle espère prendre la place. Le vœu de cet internaute été rapidement exaucé.

« Ce 'il ne l’a pas signé hein?' à la fin sonne exactement comme une intervention de Anna Chlumsky » (aka Amy, l’ancienne conseillère de la vice-présidente dans Veep)

@McJesse Pence picking up the forgotten EO is so perfect — Suzanne Molner (@SuzanneMolner) March 31, 2017

« Pence prenant les décrets oubliés est absolument parfait »

« J’ai regardé cette vidéo plus de trente fois ! Je ne peux pas m’arrêter. Envoyez-moi de l’aide »

@McJesse @captdope @VeepHBO @Walldo This is glorious. This is genius. I've never been more proud of the internet than at this moment. — King's Gold ⚓ (@Via_The_Navy) March 31, 2017

« C’est magnifique. C’est du génie. Je n’avais jamais été aussi fière d’internet jusqu’à ce moment »

