POLÉMIQUE La fille de Donald Trump a posé en photo, assise au bureau de son père, entourée de lui et Justin Trudeau. Aux États-Unis, la petite mise en scène ne passe pas du tout…

Ivanka Trump entourée de Donald Trump et de Justin Trudeau à la table du bureau oval - Capture post Twitter

Marie de Fournas

Si elle croyait bien faire, c’est raté. Lors de sa venue aux États-Unis, le Premier ministre canadien a fait la connaissance de Donald Trump, mais aussi de sa fille Ivanka, présente pour l’occasion. Pendant cette journée, beaucoup de photos ont été prises dont une qui a fait polémique sur les réseaux sociaux.

Ivanka Trump a posté un cliché d’elle, tout sourire, assise dans le fauteuil du bureau ovale, au milieu de Donald Trump et de Justin Trudeau. En commentaire, la jeune femme a cru bon d’écrire : « Une excellente rencontre avec deux dirigeants mondiaux sur l’importance pour les femmes d’avoir une place à la table des négociations. » Une douce ironie lorsque l’on sait que sur les quinze membres de l’administration de Donald Trump, seules deux sont des femmes. Chose que n’ont pas manqué de faire remarquer certains.

Mais la rage des internautes vient surtout d’ailleurs. Pour info, ce bureau est le symbole du pouvoir du président des États-Unis. C’est aussi là que sont souvent prononcés les discours télévisés. Un lieu auquel les citoyens américains attachent beaucoup d’importance. Pour beaucoup la jeune créatrice de vêtement n’a absolument rien à faire là.

@IvankaTrump Unelected women should not get a seat at that particular table — Gwen Ihnat (@gwenemarie) February 13, 2017

« Une femme non élue ne devrait pas avoir une place à cette table si particulière »

@IvankaTrump it is inappropriate and unethical for you to attend these meetings. We will find out about the legality soon enough. — The D-Bag Chronicles (@DBagChron) February 13, 2017

« C’est inapproprié et contraire à l’éthique que vous assistiez à ces réunions »

@IvankaTrump you did nothing to gain that seat at the table other than being born to a rich father with a tie that's too long — steven j. horowitz (@speriod) February 13, 2017

« Tu n’as rien fait pour mériter cette place à cette table, à part être née d’un père riche à la cravate trop longue »

