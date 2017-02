20 Minutes avec AFP

Nouvelle controverse sur les conflits d’intérêts à la Maison Blanche. Jeudi, une proche conseillère de Donald Trump a appelé à acheter les produits de la fille aînée du président, retirés de la vente par une grande enseigne. « Allez acheter les produits d’Ivanka. Je déteste faire les courses [mais] je vais aller en acheter aujourd’hui », a lancé sur la chaîne Fox Kellyanne Conway, qui s’était déjà signalée pour ses « faits alternatifs »..

« C’est juste une ligne magnifique. Je possède moi-même [des produits]. Je vais faire de la publicité gratuite : allez tous en acheter aujourd’hui, vous pouvez en trouver en ligne ! », a ajouté la responsable dans une salle ornée du sceau officiel de la Maison Blanche.

Kellyanne Conway on Fox News urged viewers to "go buy Ivanka's stuff” -- potentially violating federal law: https://t.co/626kB23GwP pic.twitter.com/xkXP9DqT8u

La conseillère du président entendait ainsi répliquer à l’annonce, la semaine dernière, par la chaîne de magasins Nordstrom qu’elle cesserait de vendre la ligne de vêtements et d’accessoires d’Ivanka Trump.

Cette décision avait déjà provoqué mardi la colère du président américain qui s’était précipité sur Twitter pour dénoncer le traitement réservé à sa fille aînée.

Cette charge avait déjà provoqué l’indignation de plusieurs démocrates, qui avaient dénoncé une sortie « inappropriée ». « Cela semble être l’exemple même de violation des lois et régulations sur l’éthique gouvernementale », a écrit l’élu démocrate Elijah Cummings dans un courrier à une commission du Congrès, appelant à la saisine du Bureau pour l’éthique gouvernementale.

MUST READ: @RepCummings letter to Chaffetz asking to refer Kellyane Conway for potential disciplinary action https://t.co/wayclN1wF6 pic.twitter.com/dfgxqFsfeU