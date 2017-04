By the Web

CULTURE Deux artistes japonais ont mis au point une exposition composée d’objets connectés qu’il est possible de diriger depuis n’importe où dans le monde sur son ordinateur…

La statue connectée de l'exposition Avatar - Capture d'écran

Marie de Fournas

La première exposition où il ne faut pas aller. Au Japon, les artistes So Kanno et Yang02 ont créé l’exposition « Avatars » dans le Centre des Arts et Médias de la ville de Yamaguchi. Dans une grande pièce, ils ont installé 16 objets, tels que des macs, un buste sur roulettes, un plot de signalisation, une voiture ou encore un téléphone. La particularité, c’est qu’ils sont tous connectés à Internet et que n’importe quel internaute dans le monde peut les commander depuis son ordinateur.

Pour cela, il suffit d’aller sur la plateforme du musée prévue à cet effet et de simplement cliquer sur « démarrer ». Pendant environ trois minutes, les internautes sont à la commande d’un objet attribué aléatoirement. Dans une voiture, dont l’on peut allumer les phares, dans le plafonnier où il est possible de changer les couleurs de l’éclairage, dans la statue avec laquelle les visiteurs des quatre coins du monde se baladent dans l’exposition.

Le test de 20Minutes dans la voiture connectée - Capture d'écran

Tous les objets sont équipés d'une caméra et d'un micro pour permettre aux « visiteurs » d’incarner au mieux leur objet. L’exposition vise à sensibiliser les internautes aux objets connectés. Vous aussi depuis votre ordinateur vous pouvez tenter l’expérience, mais en tenant compte du décalage horaire avec le Japon ! L’exposition est ouverte jusqu’au 14 mai 2017, de 3 heures du matin jusqu’à midi (heure française).

