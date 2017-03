Fabrice Pouliquen

Le tweet n’est resté en ligne qu’une vingtaine de minutes ce jeudi matin sur le compte de McDonald’s Corporate. Assez toutefois pour être partagé plus d’un millier de fois et de créer un petit remue-ménage..

« Vous n’êtes qu’un pastiche de président et nous aimerions tant le retour de Barack Obama », est-il adressé àDonald Trump. Avant de conclure : « Et en plus, vous avez de minuscules mains ».

D’habitude si prompt à réagir sur la plateforme de micro-blogging, le président des Etats-Unis n’a pas réagi ce jeudi à ce tweet. Sur Twitter, les tentatives d’explications allaient bon train. Est-ce un piratage de compte ou l’embardée d’un community manager mécontent de McDonald’s ?

Sans doute soucieuse d’étouffer la polémique, McDonald’s a fini par réagir une heure après avoir effacé le tweet provocateur. Il s’agirait d’un piratage du compte de l’entreprise. « Twitter nous a indiqué que notre compte a été piraté. Nous avons supprimé le tweet, sécurisé notre compte et nous enquêtons désormais [sur cet incident] », a écrit McDonald’s

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this.