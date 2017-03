By the Web

NERD Dimanche 12 mars, le « New York Times » a dressé le portrait d’Evgeniy M. Bogachev, le cybercriminel le plus recherché du monde. Sauf qu’en photo, il n’impressionne pas grand monde…

d’Evgeniy M. Bogachev est un bauf - Capture Twitter

M. de F.

Il a piraté des centaines d’ordinateurs, le FBI le traque depuis des années, une prime de trois millions de dollars est annoncée pour sa capture… et il porte des pyjamas léopard moches. Sur le papier, Evgeniy M. Bogachev a tout du méchant que l’on n’aimerait pas croiser au détour d’une rue sombre. Sauf que dans les faits, le hacker le plus recherché au monde est un Nerd, un peu beauf.

America's most wanted hacker likes fancy cars and leopard-print pajamas. He also helped Russia spy. https://t.co/xN8f8cxY4z pic.twitter.com/HBrsr1DwBj — The New York Times (@nytimes) March 12, 2017

C’est le New York Times qui a, sans le vouloir, brisé le mythe du cybercriminel. Le média a publié un long portrait du Russe dimanche 12 mars, dans lequel il dévoile certaines photos de l’homme. Crâne rasé et sourire niais, Evgeniy M. Bogachev pose fièrement avec son chat trop mignon, en pyjama léopard (beaucoup moins mignon) et ses lunettes de soleil vissées sur le nez. Ce qui dans une pièce en intérieur est tout à fait ridicule.

