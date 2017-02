By the Web

Pour les 25 ans d'Euro Disney, le chef de l'État, en visite sur place, a formulé un discours dans lequel il a invité le président des États-Unis à venir au parc afin de découvrir la France…

François Hollande aux 25 ans de Disneyland Paris - Capture Elysee.fr

Marie de Fournas

Donald Trump persiste et signe. Alors que le président américain avait commenté en juillet dernier le meurtre d’un prêtre égorgé à Saint-Etienne-du-Rouvray d’un « la France n’est plus la France », le milliardaire a récidivé, vendredi 24 février, en affirmant que « Paris n’est plus Paris ». Une rhétorique familière du président républicain et dont l’emploi récurrent auprès de l’électorat américain tend à justifier sa politique migratoire controversée.

>> A lire aussi : «Paris n'est plus Paris?» François Hollande répond à Donald Trump

Or, ces déclarations tapageuses ont fait réagir François Hollande qui, en visite dimanche à Euro Disney à l’occasion des 25 ans du parc d’attractions, a gentiment invité Donald Trump à venir « au moins à Euro Disney et qu’il comprenne ce qu’est la France ».

Mais sa tournure phrase a été jugée maladroite, voire de mauvais goût. Résultat : Ce qui se voulait être une plaisanterie s’est mué en un flop largement commenté sur Twitter, à grand renfort de railleries et autres commentaires négatifs, autant par des citoyens que par des politiques issus des rangs de l’opposition.

Hollande sur Trump: «Qu'il vienne au moins à Euro Disney et qu'il comprenne ce qu'est la France !»



J'ai honte, j'ai HONTE ... pic.twitter.com/AIUZHGeOUn — EL ЯAFA ن (@IsrafilElRafa) February 25, 2017

Venez à Eurodisney, au moins une fois, comprendre ce qu'est la France". #Hollande pic.twitter.com/FlqO5GLrjV — Gabriel Robin (@gabirobfrance) February 26, 2017

Inviter à Eurodisney pour savoir ce qu'est la France, une idée de F.Hollande...En niant la culture française, Macron est bien son héritier. pic.twitter.com/oCFVrRrreQ — Florian Philippot (@f_philippot) February 26, 2017

C'est un fake la video de François Hollande qui invite Trump a eurodisney et qui dit "Vive la France, vive eurodisney" hein ? rassurez moi — Prince Funeste (@RainMakerLP) February 26, 2017

Quand Hollande propose à Trump de visiter Eurodisney pour découvrir la France pic.twitter.com/OcfFzx2nf9 — Pen Du (@anoriant92) February 26, 2017

