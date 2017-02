By the Web

POLITIQUE David Duke, connu pour son appartenance passée à l’organisation suprémaciste blanche, a soutenu Donald Trump durant sa campagne. Il s’intéresse désormais à Marine Le Pen…

Marine Le Pen en Jeanne d'Arc - Capture Twitter

Marie de Fournas

Il aurait été difficile de faire plus kitsch. David Duke, l’ancien leader duKu Klux Klan aux États-Unis a publié sur Twitter des images qui laissent peu de place au doute concernant sa sympathie pour Marine Le Pen. La dernière date du mercredi 22 février.

La tête de la présidente duFront national a été photoshopée pour être auréolée et délicatement déposée sur le corps en armure de Jeanne d’arc. Épée dans la main gauche, drapeau français dans la droite, ailes d’anges au dos et traîne de mariée (what ?) à la taille, Marine Le Pen contemple, béate, le ciel étoilé. Évidemment ça ne laisse pas indifférent.

« Vous avez pris de la drogue ? »

« Herk.. Prenez une chambre »

Quelques jours avant, David Duke avait grimé la tête de Marine Le Pen en « Pepe » la grenouille, mascotte des geeks d’extrême droite, devant un drapeau français. En commentaire, il avait écrit « Marine Le Pen pourrait faire exploser l’Union européenne, et la peur commence à se voir ».

Marine Le Pen could 'blow up' the European Union, and the fear's starting to show - pic.twitter.com/PBfVM0JPjn — David Duke (@DrDavidDuke) February 18, 2017

L’homme a d’abord soutenu activement Donald Trump durant sa campagne présidentielle. Il semble maintenant espérer une victoire de l’extrême droite en Europe. C’est pourquoi depuis quelques jours, il multiplie les tweets élogieux à l’égard de l’eurodéputée.

Her father is a great man, a true patriot. He raised a strong & intelligent woman who understands how to play 21st century politics.🇫🇷 🇺🇸 🇫🇷 https://t.co/t5O515wq0C — David Duke (@DrDavidDuke) February 22, 2017

« Son père est un grand homme, un vrai patriote. Il a élevé une femme forte et intelligente, qui a compris comment se jouait la politique du XXIe siècle. »

