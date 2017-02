By the Web

HIGH-TECH Shed Simove s’est lancé pour défi de rencontrer l’âme sœur avant le 14 février, date de la Saint-Valentin…

Capture d'écran du site parodique créé par l'humoriste Shed Simove. - Shed Simove

H.S.

La loi de l’offre et de la demande. Voilà une théorie que Shed Simove, auteur, entrepreneur et trublion britannique a pris très au sérieux. Lassé de ne pas trouver l’âme sœur sur les applications de rencontre classiques où la concurrence est souvent rude, Shed Simove a décidé de lancer sa propre application, rapportait vendredi le site Francetvinfo.

Intitulé « Shinder », en référence à l’application Tinder, le site permet à chaque internaute de s’inscrire via Facebook. Seule différence, seule les femmes peuvent accéder à l’application, les hommes eux reçoivent un message d’accueil expliquant que Shed Simove n’est « pour l’instant » hétérosexuel. Résultat, quand les nouvelles inscrites tentent de faire défiler les profils de célibataires, elles tombent systématiquement sur le profil du Britannique âgé de 45 ans.

>> A lire aussi : Est-ce que le sexting change la sexualité des Français?

Interviewé par le tabloïd anglais, The Mirror, Shed Simove a expliqué avoir lancé cette application après avoir constaté qu’il était « difficile de se démarquer et de se faire remarquer. En créant une pénurie de matchs potentiels, cela va produire une demande accrue et augmenter mes chances de succès ». Le site du magazine Men’s Health révèle également que l’humoriste est un habitué des canulars, il a notamment publié un ouvrage intitulé « Fifty Shades of Gray » ou « 50 nuances de gris » en référence au best-seller érotique ( désormais adapté au cinéma). Le titre est fidèle au contenu, il s’agit en réalité d’un dégradé de gris de deux cents pages vides.

Mots-clés :