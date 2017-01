By the Web

POLITIQUE De la sieste de Jean-Yves Le Drian au soutien inattendu de Christine Boutin à Benoît Hamon, les internautes n’ont rien manqué du dernier débat de la primaire de la gauche…

Benoît Hamon et Manuel Valls lors du dernier débat de la primaire à gauche, mercredi 25 janvier. - bertrand GUAY / POOL / AFP

L’ultime débat de la primaire PS entre Manuel Valls et Benoît Hamon a été bien suivi, notamment sur Twitter. Les internautes n’ont rien manqué, surtout pas les moments les plus WTF. Et ils n’ont épargné personne… Démonstration en cinq points.

Les candidats

Il parle français (bien sûr) et aussi espagnol, mais Manuel Valls n’est pas très à l’aise avec l’anglais. L'ex-Premier ministre a notamment évoqué le genre musical « R'n'B » quand il a voulu parler de la plateforme de location Airbnb. Et les internautes n'ont pas manqué de l'épingler :

Valls, l'homme proche du peuple et qui maîtrise les dossiers RnB sur le logement. #PrimaireLeDebat pic.twitter.com/Jx4GvyPrBE — OneRadex (@OneRadex) January 25, 2017

Valls "Je pense notamment à Hubert pour les taxis, Amazaune ou RnB pour les hôtels"

Tu la sens la révolution numérique là ? #PrimaireLeDébat — Noctamboire (@noctamboire) January 25, 2017

On a cherché, mais on n'a pas trouvé de véritable bourde côté Hamon. Alors, pour compenser, on a quand même exhumé la bonne vanne de Valls, qui a bien fait rire Twitter :

Hamon "La grippe de Manuel Valls est remboursé de la même manière"

Valls "C'est toi qui avait la grippe la dernière fois"

😂 #primaireledébat — Lucatastrophe (@Lucas_besnard) January 25, 2017

Les politiques

Les débats politiques, ça peut être ennuyant. Et même soporifique…

Et ce n’est pas Jean-Yves Le Drian qui vous dira le contraire, lui qui n’a pas résisté à la tentation de piquer un petit somme… Tranquillou ? Non, pas du tout :

AAAAHH ! 😱 MAIS QU'EST-CE QUE VOUS FOUTEZ TOUS DANS MA CHAMBRE ??? #PrimaireLeDébat #RéveilDifficile #LeDrianGate — Jean-Yves Le Brian (@JY_LeBrian) January 25, 2017

Le soutien inattendu de Christine Boutin à Benoît Hamon n'a pas non plus échappé à la vigilance des internautes :

Elle a même salué sa défense du revenu universel :

#PrimaireLeDebat: oui j'ai des oppositions avec @benoithamon mais Merci et 👏pour avoir lancé un débat de fond sur #RevenuUniversel. — christine Boutinن (@christineboutin) January 25, 2017

Alors, Benoît, heureux ?

Les internautes

Ou les téléspectateurs (on ne se souvient plus très bien) avaient été invités à poser leurs questions en amont. Certaines d’entre elles (trois en fait, faudrait pas non plus exagérer) ont été posées par les journalistes aux deux candidats. Et ces questions sont pour le moins étranges. Il semble que les préoccupations principales des électeurs soient de savoir si les aspirants présidents parlent anglais ou s’ils ont une idée du prix d’un sous-marin… Ce qui ne manque pas d’étonner les internautes.

#PrimaireLeDébat MDR le débat sur l'Anglais. Les vrais questions des internautes, elles sont ou? — Jean-Pierre MOUGEOT (@Moumou01) January 25, 2017

La question sur l'anglais a fait basculer le débat du côté obscur #PrimaireLeDebat — Régis Soubrouillard (@soubrou) January 25, 2017

@humourdedroite Alors, c'est plus ou moins qu'un sous-marin nucléaire ? — Ethan Strontium (@Dormeur24h) January 25, 2017

Perso je suis plus sous-marin atomique.



Mais #OSEF — Laurent (@LaurentNetTweet) January 25, 2017

Les internautes célèbres

Snowden qui commente le débat sur Twitter, évidemment, ça ne passe pas inaperçu :

Les idées comme le soutien n'ont pas de frontières ! @Snowden suit le débat et soutient Benoît Hamon ! WHAAAT ! #Hamon2017 #PrimaireLeDebat pic.twitter.com/saGMyPaIGO — Marc Guiot (@Marc_Guiot) January 25, 2017

Hamon serait-il LE candidat des lanceurs d’alerte ? On a checké, la réponse est non - il n’y a eu aucun mouvement du côté de Julian Assange, de Chelsea Manning ou encore d’ Irène Frachon (qui n’a d’ailleurs pas de compte Twitter).

Les journalistes

De l’avis (majoritaire) de la twittosphère, le débat était vraiment très bien. Très intéressant. Avec a priori un avantage pour Hamon. Il y a un autre élément sur lequel les internautes semblent d’accord : la contre-performance des journalistes présents en plateau.

Le grand perdant de #LeGrandDebat? Le journalisme. Quelle manière de limiter et orienter le débat de Bouleau et Pujadas, insupportable ton. — Marc Renfer (@marcrenfer) January 25, 2017

À chaque fois que Gilles bouleau ouvre la bouche le débat redescend de 10 étages... consternant.. profitons d'un vrai débat!#PrimaireLeDebat — Odile Nativel (@ONativel) January 25, 2017

J'ai cru que Hamon allait élever le débat en donnant 2, 3 idées sur la culture... c'était sans compter sur #Pujadas #audience #TF1 #loose https://t.co/NXbNJaz8Tc — Agnès Peremiquel (@AgnesPeremiquel) January 25, 2017

QUELLE HONTE ! David PUJADAS balayant le débat sur l'état d'urgence !? "Les Libertés on sen balek" #PrimaireLeDébat — pv659 (@pv_659) January 25, 2017

Avec une mention spéciale pour FOG, alias Franz-Olivier Giesbert, qui semble avoir particulièrement agacé la Toile :

Faut vraiment que le débat sur l'aide à la fin vie arrive sur la scène politique, qu'on fasse quelque chose pour FOG, JPP là. — •emmanofun• (@Le_Fiasco) January 25, 2017

Seule exception dans ce flot de critiques, la journaliste Alexandra Bensaid, pour laquelle les commentaires sont bien plus élogieux :

