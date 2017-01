By the Web

ETATS-UNIS Le magazine gratuit du quotidien de la capitale américaine a mis en Une un article dédié à une manifestation pour les droits des femmes...

Capture d'écran du tweet envoyé par une lectrice du magazine, choquée par l'erreur qui figurait en Une. - @kimmybetsill

C’est une bien belle boulette. Vendredi 5 janvier, le quotidien gratuit Express appartenant au très prestigieux Washington Post a eu la bonne idée d’illustrer sur sa Une, un article dédié à l’organisation d’une grande manifestation en faveur des droits des femmes, avec le symbole masculin.

The Washington Post Express nailed it so hard this morning. Give it a second, you'll figure it out... #WomensMarch @WaPoExpress pic.twitter.com/8G25pvM9jd — Tim Young (@TimRunsHisMouth) January 5, 2017

Shout out to The Washington Post Express who accidentally put the MALE symbol for the WOMAN'S march on their cover today pic.twitter.com/xGS0XE8RTd — Kimberly Betsill (@kimmybetsill) January 5, 2017

L’erreur a été repérée par une internaute qui a posté la couverture sur le réseau social Twitter. Son message et la photo de la Une ont été massivement partagés poussant le quotidien à réagir. Il faut reconnaître que la maladresse ne saute pas immédiatement aux yeux. Quelques heures après la publication et la distribution aux quatre coins de Washington D.C, l’équipe du journal a décidé de publier, toujours sur Twitter, un message d’excuse.

We made a mistake on our cover this morning and we’re very embarrassed. We erroneously used a male symbol instead of a female symbol. — Express (@WaPoExpress) January 5, 2017

« Nous avons fait une erreur sur la couverture de ce matin et nous sommes particulièrement gênés. Nous avons utilisé le symbole masculin au lieu du féminin », a reconnu le titre avant de publier une nouvelle version de la couverture, telle qu’elle aurait dû être imprimée.

This is how the cover should have looked. We apologize for the mistake. pic.twitter.com/MKKOkHPV8T — Express (@WaPoExpress) January 5, 2017

Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire dans une rédaction, fondée en 2003, et qui dispose de plusieurs chaînes ou processus de validation ? Plusieurs femmes journalistes ont évoqué l’absence ou le manque de femmes parmi les effectifs chargés de l’édition, un internaute allant jusqu'à insinuer que la rédaction ou les graphistes se seraient fait piéger par une rapide recherche Google, faisant apparaître le symbole masculin lorsque le féminin est recherché. D’autres, enfin, ont fustigé l’utilisation d’une photo d’agence, initialement réalisée sur fond blanc, transformé en rose sur la couverture du quotidien.

Listen, everybody makes mistakes. But perhaps this is a sign that @WaPoExpress needs to hire more women in the art dept. ♀ pic.twitter.com/GDHYN5xuy7 — Jessica Valenti (@JessicaValenti) January 5, 2017

@WaPoExpress do you have any women on your edit team — sara david (@SaraQDavid) January 5, 2017

