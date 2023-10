Des conseils emplois tip top sur TikTok

TikTok, une appli pour se divertir, trouver un bon resto mais aussi un boulot ! La plateforme de divertissement, qui réunit plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde, ne diffuse pas uniquement de courtes vidéos d’expression créative ou d’animaux drôles. C’est aussi un réseau social sur lequel sont partagés des conseils ou des bons plans à destination des étudiants et des jeunes travailleurs.

Une accélération des contenus emploi

« Depuis deux ans maintenant, nous avons observé une importante accélération et diversification des contenus liés à l’emploi », observe TikTok France. Sur le réseau social, de nombreux utilisateurs transmettent des conseils à leur communauté pour les accompagner dans leurs démarches professionnelles. À commencer par Patrick Rose Antoinette. Un large sourire aux lèvres, cet ancien recruteur pour un cabinet de chasseur de têtes, introduit toutes ses vidéos d’un amical « Salut, c’est Patrick ! ».

Avec un ton cool et décontracté, il met gratuitement à disposition ses connaissances du monde du travail sur son compte@essling75. « Les jeunes sont noyés dans les discours corporate et institutionnalisés des entreprises. Ils ne se sentent pas à l’aise de poser des questions ou se trouvent nuls. Ce contenu permet de dédramatiser un sujet sérieux en l’abordant de façon vulgariser ». Patrick Rose Antoinette accompagne ses abonnés dans la création d’un CV, la recherche d’un job étudiant ou encore la réussite d’un entretien.

Maintenant j’aime le lundi

Dans un autre style, Miguel et Camille testent tous les métiers possibles depuis 2018. « Un matin, Camille m’a dit qu’elle n’avait jamais su quoi faire quand elle était petite et qu’elle aurait aimé tester plein de métiers différents avant d’en choisir un », explique Miguel. L’idée de leur chaîne YouTube était toute trouvée. Depuis un an et demi, ils adoptent un format plus direct et plus court sur TikTok. À travers leur compte@maintenantjaimelelundi, ils résument les informations clés d’un métier (salaire, formation, avantages et inconvénients).

De quoi inspirer plus d’un jeune : 46 % de leurs abonnés sur Tik Tok ont entre 18 et 24 ans. Pour que sa communauté puisse accéder à des ressources fiables et utiles, le réseau social a également créé le hashtag #MissionEmploi, en partenariat avec Pôle emploi. « Nous mettons en avant des conseils et astuces très concrets pour mieux appréhender le monde du travail », détaille TikTok France. Ces dernières années, de nombreuses entreprises, telles que le Club Med ou Adecco France, ont rejoint le réseau social pour séduire une nouvelle audience, souvent plus jeune. Preuve que la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’un job étudiant sur TikTok est à prendre au sérieux.