S’il y a bien une personne qu’on ne peut pas éviter dans son entreprise, c’est son chef, et pas de chance pour vous, l’entente avec lui est plus que glaciale. Vous avez donc décidé de ne pas vous laisser faire et même de devenir le salarié le plus agaçant possible. Pour être certain de vous mettre à dos votre boss, 20 Minutes a demandé les conseils de Career Kueen.

Karine Trioullier, entrepreneure dans les ressources humaines et « coach en carrière » sur les réseaux sociaux, vous propose de tester la méthode de l’attitude négative. Exprimez librement votre mécontentement sur le salaire, l’ambiance et la charge de travail et surtout ne proposez jamais de solution. Autre approche pour énerver votre chef : soyez constamment dans la demande. Signifiez-lui toutes vos problématiques, même les plus basiques, et cherchez à tout prix son approbation. Il devrait vite perdre patience.

Couverture du livre de Karine Trioullier, alias @CareerKueen, « Les jobs de mes rêves », aux éditions Marabout. - Couverture du livre de Karine Trioullier, alias @CareerKueen, « Les jobs de mes rêves », aux éditions Marabout.

Karine Trioullier est l’auteure de « Les jobs de mes rêves » aux éditions Marabout, paru le 28 août 2023.