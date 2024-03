Warming stripes met la mode au service du réchauffement climatique

Les images parlent parfois plus que les mots. C’est dans cette pensée que différents militants écologiques ont décidé de sensibiliser sur les dégâts du réchauffement climatique. Quand les campagnes ne suffisent plus, ils représentent sur des textiles, les warming stripes, des « bandes de réchauffement », créés par le climatologue Ed Hawkins. Une frise colorée représentant l’évolution des températures annuelles mondiales de 1850 à 2023.

Les warming stripes, un outil qui alerte sur l’urgence climatique

En voyant côte à côte les lignes de colorées sur la frise d’Ed Hawkins, on constate très clairement le bleu foncé (températures basses), virer à un rouge de plus en plus foncé. Cette frise souligne non seulement la différence brutale de températures entre les années, mais elle met également en évidence des températures moyennes beaucoup plus élevées qu’elles ne l’étaient auparavant.

Température mondiale de 1850-2023. - Ed Hawkins

Et c’est justement parce que cette frise constitue un « outil puissant » et simple de compréhension, que les militants et passionnés de DIY se l’approprient à leur manière pour sensibiliser à ce sujet. Sous le hashtag #Temperatureblankets par exemple, les tiktokeurs reprennent les codes de la frise d’Ed Hawkins pour conscientiser sur la situation climatique mondiale.

C’est par exemple le cas de l’internaute@noe_de_larche sur X (ex-Twitter), qui s’est lancé le défi de tricoter une couverture, reproduisant les variations climatiques de l’année 2024 en tricotant un rang chaque jour. Pour les jours où la température est inférieure à -5°, la laine est bleu foncé tandis que pour les températures dépassant les 30°, le tricoteur utilise le marron.

« Je rêvais d’un vêtement vecteur de sensibilisation sur le réchauffement climatique »

« Je rêvais d’un vêtement vecteur de sensibilisation sur le réchauffement climatique », confie Victoire Satto, fondatrice et CEO du média de mode responsable The Good Goods. Son rêve est devenu réalité quand elle a imaginé fabriquer avec son ami Thomas Wagner, fondateur du média BonPote, une veste aux couleurs de cette même frise.

Climate stripes jackets - The Good Goods/BonPote

Le pari est lancé, les deux amis créent leur propre veste, conçue de la manière « la plus éthique possible ». Leur but commun : communiquer et informer largement sur l’urgence climatique, sans toutefois paraître « culpabilisants ».

L’idée plaît et la demande est telle que les deux militants décident de mettre en vente 220 « climate stripes jackets », sans stock de réapprovisionnement, afin de ne pas rendre leur action « commerciale ».