Impossible de passer à côté de la tendance sur les réseaux sociaux. Notamment sur TikTok où les dernières tendances beauté s’inspirent de boissons, du « latte make-up » aux « matcha latte nails » en passant par les « cherry cola lips », le « martini make-up », ou encore les « syrup nails ». Il fallait que la boisson automnale par excellence y passe aussi, le « pumpkin spice latte », avec ses nuances orangées et cuivrées qui ont conquis le cœur des adeptes de cosmétiques.

C’est à Starbucks que revient le succès de cette boisson chaude faite à partir d’ingrédients de saison. Plus populaire aux Etats-Unis, la recette se compose de café, de lait demi-écrémé, de mousse ou de chantilly, et de sirop pumpkin spice, à savoir de la cannelle, du gingembre, de la noix de muscade, des clous de girofle, et de la purée de potiron.

Le pumpkin spice latte en maquillage

Bien évidemment, les acteurs de la beauté, marques de maquillage en tête, ont eux aussi surfé sur la tendance avec une myriade de produits entièrement dédiés au pumpkin spice make-up. Depuis le mois d’octobre, orange, marron, brun, nuances cuivrées ou dorées, et autres teintes chaudes, sont de la partie pour reproduire les couleurs évoquant les changements de la nature à cette saison, et bien évidemment les citrouilles. Des nuances qui connaissent un succès grandissant sur la plateforme asiatique, avec pas moins de 5,7 millions de vues pour le hashtag #pumpkinspicelattemakeup et près de 22 millions pour #pumpkinspicemakeup.

@meredithduxbury GRWM pumpkin spice makeup 🧡 @Armani beauty @sephora #PumpkinSpiceMakeup #armanibeauty #LuminousSilk #ArmaniBeautyPartner ♬ original sound - Meredith Duxbury

Les couleurs du pumpkin spice latte pour les colorations capillaires

Le latte épicé de la chaîne américaine s’est également imposé dans les salons de coiffure avec un sublime roux foncé à la clé. Une chevelure flamboyante qui, là encore, se fond parfaitement dans le décor automnal, et qui, bien que moins populaire que sa version make-up, compte de plus en plus d’adeptes sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le hashtag #pumpkinspicehair pointe actuellement à 4 millions de vues

Les couleurs du pumpkin spice latte au bout des doigts

Les nuances orangées et cuivrées du pumpkin spice latte inspirent les manucures, avec une multitude de déclinaisons possibles. Brun cuivré pailleté, ombré orange, french manucure revisitée ou nail art orné de citrouilles se hissent au sommet des tendances phares de l’automne.

De son côté, le hashtag #pumpkinspicenails flirte avec les 220.000 vues (plus de 23 millions pour #pumpkinnails). De quoi renforcer la popularité de l’incontournable boisson automnale, qui surfe elle aussi – au passage – sur ce succès.

Un bain aux tons du pumpkin spice latte

L’engouement pour le pumpkin spice latte est tel que la plateforme SpaSeekers.com a fait part de son intention de lancer la première journée spa pumpkin spice. Si ce moment de détente voit le jour au Royaume-Uni, il s’agira de se plonger littéralement dans le breuvage orangé.

Au programme : un bain à remous composé de cannelle, de gingembre, de noix de muscade, de clous de girofle, de purée de potiron et d’une goutte de café, un soin visage à la citrouille et aux épices, et un massage reprenant la même recette. Une parenthèse bien-être insolite qui devrait attirer plus d’un adepte de la boisson iconique.