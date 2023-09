Lena Situations annonce le retour de la marque Camaïeu en 2024

Comment une marque aussi « cool, créative, inclusive et surtout moderne » aurait-elle pu disparaître. Placé en liquidation judiciaire en 2022, Camaïeu a ensuite été racheté par Celio mais l’avenir de la marque de prêt-à-porter féminin restait flou. C’était sans compter sur Lena Situations, qui a annoncé dans un vlog, posté le 11 septembre dernier sur sa chaîne Youtube, le grand retour de l’enseigne française.

L’influenceuse explique que Camaïeu ouvrira à nouveau ses portes en septembre 2024. Pour relancer une marque et la rendre « cool, créative, inclusive et surtout moderne », Lena Mahfouf a accepté de donner « petit coup de pouce » pour embaucher un directeur ou une directrice de communication.

Quelques indices dévoilés cet été

L’an dernier, Sébastien Bismuth, patron de Celio, rachetait Camaïeu et confiait « on va voir comment la faire renaître à présent » avant d’expliquer « étudier les possibilités ». Fin août, Celio publiait sur Linkedin plusieurs offres d’emploi plutôt mystérieuses… « Nous, on te propose de participer à une autre renaissance incroyable : celle de la marque iconique française Camaïeu ! On t’embarque dans ce projet pour habiller toutes les femmes : les femmes d’aujourd’hui, celles du quotidien, les femmes aux mille vies » indiquait l’offre. Depuis, plus de nouvelles… jusqu’à cette vidéo dans laquelle Lena Situations annonce être « ravie d’annoncer que cette mini-séquence est sponsorisée par Camaïeu. They’re back ! ».

Lena Situations au secours de Camaïeu

Après avoir été la seule influenceuse française invitée au Met Gala en 2022, après la création de ses propres paires de baskets avec Adidas, la création de sa marque et l’ouverture des Hôtel Mahfouf, ces boutiques éphémères qui ne désemplissent pas, Lena Mahfouf prouve encore qu’elle est l’une des créatrices de contenu mode les plus influentes de France. Suivie par 2,65 millions de personnes sur Youtube (et plus de 4,4 millions sur Instagram), la jeune femme assure une belle exposition médiatique à l’enseigne française pour sa renaissance. Le grand retour a été confirmé sur le site internet de Camaïeu : « Comme Lena Situations vous l’a dit, on cherche notre prochain boss de la com' ». Une interface web a été créée pour ce casting un peu particulier et cette opération nommée « Be Camaïeu ».