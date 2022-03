On pouvait regarder ses vidéos, parcourir les pages de son livre, porter sa collection de vêtements… On va désormais aussi pouvoir jouer avec une poupée à son effigie. Ce vendredi, Léna Situations a annoncé faire partie des douze femmes inspirantes choisies par Barbie pour « inciter les filles à voir les choses en grand dans le monde entier » dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Aux côtés de la productrice de séries Shonda Rhimes ou encore de la maquilleuse Pat McGrath, la youtubeuse voit donc la marque créer son alter ego miniature.

« Quand j’étais petite je n’avais pas de Barbie qui me ressemblait physiquement… J’ai passé les premières années de ma vie à en vouloir à mes parents de ne pas m’avoir conçu blanche, blonde et aux cheveux lisses car c’était pour moi, jusque très tard, la seule définition de la beauté », a écrit Léna Mahfouf dans un message posté sur son compte Instagram. L’influenceuse reconnaît qu’il s’agit d’une « immense revanche » et se réjouit de « participer à l’affirmation de la diversité pour tous les petits garçons et les petites filles. »

Un modèle qui a « dépassé les obstacles »

La poupée de Léna Situations, qui porte un tailleur jaune puisqu’il s’agit de sa couleur fétiche, s’accompagne de plusieurs accessoires, à savoir un mug Starbucks, une caméra de vlog et un exemplaire miniature de son livre Toujours Plus dont elle a vendu plus de 150.000 exemplaires.

« Nous savons que les enfants sont inspirés par ce qu’ils voient autour d’eux. C’est la raison pour laquelle il est si important que les jeunes filles se voient reflétées dans des modèles qui ont audacieusement dépassé les obstacles et surmonté le “Plafond de Rêves” pour devenir les femmes courageuses qu’elles sont aujourd’hui », a témoigné Lisa McKnight, vice-présidente et responsable mondiale de Barbie et des poupées Mattel, dans un communiqué.

Porte-parole du projet intitulé « Le Plafond des Rêves », Léna Mahfouf souhaite « aider toutes les personnes à croire en elles. » Sa poupée trône désormais fièrement dans son salon aux côtés de sa statuette d’Influenceuse de l’année remis par le magazine Stratégies, ainsi que de ses deux E ! People’s Choice Awards au titre de « Social Star France ».