Vous allez voyager ? Plus besoin de stresser ! Voici six astuces qui allégeront votre voyage. Expedia.fr, en partenariat avec l’Airlines Reporting Corporation (ARC), a dévoilé cet automne ses meilleures astuces pour voyager en avion en 2024 dans son rapport annuel. Le site de réservation de vols américain répond aux inquiétudes de 33 % des Français avec des conseils résultant d’une étude menée auprès des habitants de l’Hexagone.

Comment obtenir le meilleur prix ?

Réservez le dimanche : En réservant le dimanche, vous pouvez économiser en moyenne 19 % sur les vols internationaux par rapport à une réservation le vendredi ou le samedi, qui sont les jours les moins avantageux.

Décollez le vendredi ou le samedi : Le vendredi est le meilleur jour pour voyager à l’étranger, avec une économie moyenne de 20 %. Cependant, évitez de prendre l’avion le dimanche, souvent plus cher.

Ne réservez pas trop tôt. Les tarifs des vols internationaux sont devenus moins volatils. Favorisez les réservations entre 15 et 28 jours à l’avance seulement pour économiser en moyenne 14 % par rapport à un billet réservé six mois plus tôt.

Pour ceux qui préfèrent ne pas s’y prendre au dernier moment, une réservation entre 6 et 9 semaines avant le départ permet déjà une économie moyenne de 12 %. Quoi qu’il en soit, il est recommandé de surveiller les prix via des applications de voyage.

Comment éviter les annulations de vols ?

Parmi les situations les plus stressantes pour les voyageurs français, on retrouve la crainte de manquer l’embarquement, les retards et les annulations de vol. Ces conseils d’Expédia, vous aideront à maximiser vos chances de prendre votre avion en évitant les longues files d’attente et la foule à l’aéroport.

Choisissez le bon mois pour partir : Janvier est le mois le plus fiable pour voyager en raison de ses retards courts et de faibles taux d’annulation. En revanche, le mois de juin est considéré comme le moins fiable, avec des taux d’annulation élevés et des retards plus longs.

Faites attention à l’heure de départ : Les vols dont le départ est prévu avant 15h sont les moins susceptibles d’être annulés, contrairement à ceux qui décollent après 15h qui à 31 % plus susceptibles d’être annulés.

Astuces pour éviter les files d’attente : Pour les voyageurs qui redoutent les foules à l’aéroport, il est recommandé de voyager pendant les périodes moins fréquentées, comme le mois de janvier et le jour de la semaine le plus calme, le mardi, pour réduire les temps d’attente. Certains aéroports proposent également la réservation d’un créneau horaire pour accéder plus rapidement au contrôle de sécurité.

En appliquant ces conseils, vous pourrez économiser du temps et de l’argent tout en partant en vacances l’esprit tranquille.