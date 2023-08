Le musée Clemenceau révèle l’intimité de l’homme politique

C’est à quelques encâblures du Trocadéro, dans le 16e arrondissement de Paris, que l’homme politique Georges Clemenceau a vécu de longues années jusqu’à la fin de sa vie. La maison qu’il occupait, et dont il était seulement locataire, a été transformée en musée pour nous aider à mieux cerner la personnalité complexe de ce médecin devenu un redoutable animal politique. Il a occupé tour à tour des mandats de maire, de président du conseil municipal à Paris, de ministre de l’Intérieur, de président du Conseil (à deux reprises)… Surnommé le Tigre, il était un fervent adepte des provocations en duel et vouait une passion pour les animaux. La visite de ce musée permet ainsi de découvrir des vestiges de son environnement intime et d’en savoir plus sur ce personnage présenté comme le père de la victoire lors de l’armistice du 11 novembre 1918.

Informations pratiques :

Le musée Clemenceau est situé 8, rue Benjamin-Franklin à Paris et est ouvert du mardi au samedi de 14 heures à 17h30. Tarif : 6 euros et tarif réduit : 3 euros.