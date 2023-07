En grande pompe devant un gratin d’élus, le comité d’organisation des JO (Cojo) a annoncé ce lundi matin les différents lieux de célébration gratuits, disséminés sur le territoire à l’occasion des Jeux de Paris dans un an. Tony Estanguet, entouré notamment de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse (LR), de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra et de David Lappartient, président du comité national olympique français (CNOSF), a promis « quatre mois de fête ».

Après des festivités dans les 400 villes de France où passera la flamme olympique, du 8 mai au 26 juillet, des fans zones seront installées. Ce sera le cas dans presque tout Paris, excepté le 7e arrondissement, a précisé Anne Hidalgo. En Seine-Saint-Denis, le parc Georges Valbon abritera toute sorte de festivités, comme des concerts, tout comme le canal de Seine-Saint-Denis. D’autres endroits en Ile-de-France ont été choisis, notamment « dans les départements orphelins des Jeux », a expliqué de son côté Valérie Pécresse.

La Villette, « The place to be »

Pour le parc de La Villette, au cœur du 19e arrondissement, sur les bords du canal de l’Ourcq, 50.000 personnes par jour sont attendues pour un total de 700.000, Jeux olympiques et paralympiques confondus. Sous la Grande Halle de la Villette, « les médaillés français, leurs familles et le public seront accueillis dans The place to be, le Club France, de 10 heures à 2 heures du matin », a plaisanté David Lappartient, qui table sur 600 athlètes présents pour les JO et 300 pour les paralympiques à Paris.

Des écrans géants seront installés au cœur du parc avec la diffusion de 300 heures de direct environ et des activités sportives et des démonstrations y seront organisées. « On a fait le choix d’un club France unique, seule fan-zone dédiée totalement à l’équipe de France », a insisté le président du CNOSF.

Autre lieu de fête à Paris, la place du Trocadéro, où va être implanté le parc des champions. « On attend 15.000 personnes tous les soirs au Trocadéro à partir de 17 heures pour célébrer tous les médaillés », a ajouté David Lappartient, qui mise sur « un millier d’athlètes accueillis sur ce Champions Park ». Les athlètes médaillés pourront venir « célébrer » leurs breloques chaque fin d’après-midi, un jour après leur compétition. Il sera ouvert pendant dix jours et retransmettra aussi « les grandes finales » des Jeux. « Il s’agit de rassembler tous les athlètes médaillés sur un même lieu », a expliqué en amont Brice Guyart, ancien champion d’escrime et membre du Cojo, avec « au pic plus de 300 athlètes médaillés par jour ».