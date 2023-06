En pleine crise inflationniste, Toog est une appli qui va peut-être permettre de sauver les loisirs de nombreux Français. Lancée en février 2022 à Agen puis Périgueux, étendue à Bordeaux en novembre, puis à Toulouse et Paris en mars dernier, cette plateforme permet en effet de réserver des activités sportives ou ludiques à moindre coût, en réservant à la dernière minute ou en utilisant les créneaux inoccupés, ce qui entraîne habituellement des pertes sèches pour les entreprises.

Exemple : vous pouvez bénéficier d’un cours de cuisine à -15 %, d’un cours de yoga à - 40 %, ou d’un karaoké à -10 %, en fonction du créneau horaire que vous choisissez. Des bons plans qui grimpent parfois à - 50 % pour de la dernière minute. « Alors que l’on peut tout réserver en ligne, son hôtel, son billet d’avion ou son taxi, il n’existait aucune plateforme pour ses loisirs, explique le fondateur de Toog, Benjamin Gueroui. Toog est la première plateforme pour réserver ses loisirs à la dernière minute. Le concept est qui plus est vertueux car nous permettons d’optimiser les créneaux inoccupés des sites, ce qui permet de faire baisser les tarifs pour les consommateurs. »

10.000 utilisateurs actifs

Le concept est gratuit pour les professionnels de loisirs inscrits, « et nous prenons une commission sur le prix payé par l’utilisateur, pour qui le tarif reste quand même avantageux par rapport au prix de base » explique Benjamin Gueroui. La plateforme Toog connaît un trafic mensuel d’environ 100.000 visiteurs, dont 10.000 utilisateurs actifs. « La région de Bordeaux, sur laquelle nous avons dépassé les 65 partenaires, représente plus de 50 % de ce flux. » Pour s’étendre au niveau national, la start-up bordelaise accompagnée par l’incubateur Unitec vient de réaliser une levée de fonds de 300.000 euros, « qui va servir à recruter sur la partie marketing et commerciale. »

Reste à savoir comment le secteur des loisirs va évoluer dans les mois qui viennent, car Benjamin Gueroui le reconnaît, l’inflation depuis le début de l’année « a des répercussions sur ce type d’activités ». « L’année dernière, il y avait encore une certaine euphorie autour du loisir, aujourd’hui, c’est le premier budget que l’on taille quand on manque d’argent. »