Un road-trip en train, ça vous dit ? La région Occitanie lance l’Occitanie Rail Tour, un dispositif qui permet aux routards dans l’âme de se lancer dans une virée touristique, en TER, des gorges de l’Allier aux plages du Roussillon. Pour dix euros chaque jour, les voyageurs ont la possibilité d’emprunter de façon illimitée les 19 lignes ferroviaires régionales, pendant deux à six jours, pour découvrir l’Occitanie autrement.

Et si ça n’est pas suffisant pour atteindre l’abbaye ou le musée que vous rêviez de visiter, avec ce pass, il est, aussi, possible de grimper dans les autocars régionaux de la SNCF. Le train jaune, le célèbre TER qui sillonne les Pyrénées, est également accessible.









Un road-trip pas cher et écologique

« A l’heure où le tourisme est critiqué pour ses excès, le Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL) revient, avec ce dispositif, aux origines du voyage d’agrément, tel qu’il se pratiquait au XIXe siècle », explique Jean Pinard, le directeur de cet organe régional. L’Occitanie Rail Tour est « un voyage initiatique et positif, adapté aux goûts du jour, et dont le prix et la simplicité d’usage le rendent accessibles à tous », poursuit-il.

C’est aussi une façon, note Carole Delga (PS), la présidente de la région, de « lutter contre l’assignation à résidence et de permettre au plus grand nombre de profiter de loisirs ou de partir en vacances », à moindres frais. « C’est primordial quand on sait que plus d’un tiers des Français ne partent pas en vacances chaque année », confie l’élue.

L’Occitanie Rail Tour présente aussi l’avantage de s’offrir une virée, en laissant une empreinte carbone bien moins importante que lorsqu’on sillonne la région en voiture. Grâce à ce dispositif, il est possible, indique la collectivité, de faire un tour complet de l’Occitanie en cinq jours, en visitant Lourdes, Nîmes, les Pyrénées, et la vallée de la Dordogne. Mais avant de partir à l’aventure, son sac sur le dos, il faut s’organiser : la un site Web dédié permet de mettre en place son road-trip avant de monter dans le train.

Toutes les informations sur l’Occitanie Rail Tour sont ici.