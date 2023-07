Qui succédera à la gare maritime de Cherbourg et au sous-marin « Le redoutable » au palmarès du Monument préféré des Français ? Cette année encore, 14 lieux ont été retenus, parmi lesquels la basilique de Fourvière à Lyon, sélectionnée pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’ouvrage, réalisé par Pierre Bossand et achevé en 1872, intègre la compétition pour la première fois. Emblème de la ville de Lyon, la basilique est classée Monument historique et fait partie du site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle accueille chaque année plus de 2,5 millions de touristes et pèlerins. Ce qui en fait le site le plus visité de la ville.





L'intérieur de la basilique de Fourvière - C.Girardon/20 Minutes





Résultat en septembre

Les votes sont ouverts sur le site de france.tv et par SMS jusqu’au 21 juillet 12 heures. Le résultat final sera annoncé à l’occasion des journées européennes du Patrimoine sur France 3. La basilique aura affaire à une forte concurrence. L’abbaye de Cluny (Saône-et-Loire), la citadelle de Port-Louis, le château royal de Blois, la citadelle d’Ajaccio, le château fort de Sedan, le domaine de Chaalis et le Haras du Pin figurent notamment dans la liste.