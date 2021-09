Il n'y avait pas que le foot et que le PSG mercredi soir à la télévision. Sur France 3, le prime time était réservé à l'élection du Monument préféré des Français. Et le trophée est resté dans l'Est de la France !

Après la citadelle de Belfort l'an passé, c'est la place Stanislas de Nancy qui a été sacrée. Ce majestueux ensemble architectural du 18e siècle a devancé le Château de Falaise (Calvados) et les tours de La Rochelle (Charente-Maritime).

« C'est avec beaucoup de bonheur et de fierté que je souhaite dire tout simplement merci, du fond du cœur, à celles et ceux qui, à travers la France entière, ont fait de la place Stanislas, pour la 1ère fois, le monument préféré des Français », a twitté le maire de la capitale de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein.