Rien de tel qu’une balade immersive, artistique et poétique pour faire oublier les 345 marches à monter. A Lyon, la fondation Fourvière propose de découvrir d’une tout autre façon l’histoire de la basilique, joyau de la ville qui vient d'être sélectionné pour le concours Le monument préféré des Français. Au programme, une visite artistique de nuit, tout en intimité et limitée à quinze personnes.

La différence ? Quatre artistes vous feront remonter le temps. Avant de grimper de nuit sur les toits de l’édifice, les visiteurs rencontreront Pierre Bossan, l’architecte de lieux auquel le comédien Pierre de Lengaigne prête ses traits.

Rigoureux, exigeant, l’homme a dû batailler ferme pour mener à bien son projet. Si la basilique fait aujourd’hui la fierté de Lyon, elle s’est attirée, à l’époque, les foudres des habitants, peu enclins à voir disparaître la chapelle érigée sur la colline. Mais pas seulement. Le style de l’architecte, inspiré de l’art byzantin gothique et roman, a défrisé pleine d’une moustache.

Interludes théâtralisés et dansés

Il a donc fallu un miracle, en 1870, pour le projet aboutisse. L’archevêque avait fait le vœu d’édifier une basilique si les Prussiens n’envahissaient pas Lyon. L’ennemi ayant renoncé à gagner la capitale des Gaules, il a tenu parole. Cette fois, les oppositions se sont levées aussi vite que les Prussiens ont détalé.

Au rythme d’interludes théâtralisés, les visiteurs gagneront les toits de la basilique pour assister, sous les étoiles, à une courte pièce dansée des plus envoûtantes. Le clou du spectacle avant d’admirer une vue imprenable.

« L’objectif est de passer une heure, hors du temps. C’est d’amener le public à découvrir l’histoire des lieux de façon plus poétique, en vivant des émotions procurées par la musique, la danse et le jeu des acteurs », détaille Marine Guillemain, responsable communication de la Fondation Fourvière. L’idée a germé à la sortie du Covid. « Nous étions sensibles à la situation des acteurs de la culture. Cette visite était une première étape pour leur remettre le pied à l’étrier et dire qu’on ne les oubliait pas ».

Les prochaines visites artistiques sont prévues ce jeudi à 20h30 et 21h30.