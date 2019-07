Peuple minutien, nous voilà de retour après une interminable journée de repos sur la route du Tour de France 2019. Les coureurs partaient d’Albi pour rejoindre Toulouse en fin de journée. Cette fois, du plat, du plat et pas de vent ou peu. « Tout au plus il sera défavorable », nous disait Steve Chainel au téléphone ce matin. Bref, Thibaut Pinot peut pédaler tranquillement. Au bout du compte, elle sera pour un sprinteur. Groenewegen, Viviani, Ewan ? On verra. En attendant, on va tout faire pour que vous passiez une douce et agréable sieste devant ce live.

>> Rendez-vous à 15h15 pour le début du live de la 11e étape