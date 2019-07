Retour sur terre aujourd'hui pour le peloton. Après la belle étape de jeudi, marquée par sept ascensions et un dernier kilomètre de folie qui a fait une première sélection parmi les favoris et a vu Julian Alaphilippe perdre son maillot jaune, cette 7e étape entre Belfort et Chalon-sur-Saône est beaucoup moins sexy. C'est tout droit, c'est plat, et ça n'en finit pas, puisque les 230 km au menu du jour représentent le plus long itinéraires de ce Tour 2019. Mais bon, il faut en passer par là, aussi, et laisser les sprinters se faire plaisir de temps en temps.

>> On se donne rendez-vous vers 15h00 pour suivre le dénouement de cette étape, que l'on espère moins cousu de fil blanc qu'il n'en a l'air...