Pas de « Cav » dans les sprints cette année sur le Tour de France. Mark Cavendish, vainqueur de 30 étapes, sera absent du peloton pour la première fois depuis 2007. Il n’a pas été retenu par l’équipe sud-africaine Dimension Data, qui a annoncé mardi les noms de ses titulaires à cinq jours du départ de Bruxelles.

A 34 ans, le Britannique peine à retrouver la forme après avoir été atteint par le virus d'Epstein-Barr. Il a eu pour meilleur résultat en 2019 une troisième place dans une étape du Tour de Turquie. Cette décision est un vrai crève-cœur pour le sprinteur. « Je suis dévasté », a-t-il écrit sur son compte Twitter, lui qui avait mené « une longue et difficile bataille » pour revenir après son virus et avait suivi un entraînement très spécifique « pour avoir [son] pic de forme en juillet ».

1/4 Well what can I say? I’m absolutely heart-broken by the decision that means I won’t be @letour this year. As I have done for my entire career, I targeted a specific time to be at peak form. This has pretty much always resulted in me hitting my goals or coming damn close.