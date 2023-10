Un point d’anthologie pour l’un, le match pour l’autre. Les deux joueurs français de tennis de table, Simon Gauzy et Felix Lebrun, s’affrontaient lundi lors du tournoi WTT Champions de Francfort. Ils nous ont offert un magnifique échange, peut être le point de l’année, alors que Gauzy menait un set à zéro et que Félix Lebrun bénéficiait de quatre balles de set pour revenir à égalité. Ce dernier a alors attaqué son adversaire pour le faire reculer à coups de smash puissants. Mais Gauzy a brillamment résisté loin de la table, avant de faire craquer son rival et une balle dans le filet.

On tient peut-être là le point de l'année 👀



Et pour réaliser ce genre de point, il faut deux joueurs d'exception 💪



Bravo à @GauzySimon et @felixlebrun34 pour le magnifique combat qu'ils nous ont livré 💥



Ce point remporté par Gauzy n’a pas empêché la victoire de Felix Lebrun 3 sets à 2, qui affrontera ce mercredi l’Allemand Dang Qiu, dernier Européen à l’avoir battu, en mai dernier.