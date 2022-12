Il a poussé les meubles le long du mur pour avoir assez d’espace dans son salon. Il faut dire que c’est là que se déroulent ses séances d’entraînement, « une à deux heures par jour », casque sur la tête et manettes à la main. A 38 ans, Vivien Loytier fait partie des meilleurs joueurs de tennis de table virtuel, sous le pseudo de Ribou85. « J’ai commencé à fond pendant le confinement, et j’essaye depuis d’être très assidu, confie le Vendéen, numéro 4 français et à la 11e place du classement mondial. Ce qui me plaît c’est que c’est très intense, bien plus qu’en réel. On ne ramasse pas la balle, on enchaîne les points. Il y a aussi beaucoup de tactique. »

Ce week-end à Nantes, le jeune homme et une vingtaine d’autres experts de cette surprenante discipline se réuniront au Centre de ressources d’expertise et de performance sportive (Creps) des Pays-de-la-Loire pour la première édition des très sérieux championnats de France de Ping VR. Un « coup de projecteur » pour cette pratique officiellement accompagnée par la Fédération française de tennis de table depuis quelques mois, et qui se développe à vitesse grand V.





Les premiers championnats de France de Ping VR, c’est ce week-end et en public à #Nantes! Petite démo avant la compétition #pingVR #tennisdetable pic.twitter.com/rRDJEEPVie — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) December 16, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« On estime à 1,4 million le nombre de joueurs dans le monde, calcule Stéphane Pachis, le président de la communauté Eleven France (du nom du jeu), forte de 750 membres qui communiquent quotidiennement via un Discord. En trois ans, 40 millions de matchs ont été joués ! L’avantage est que deux personnes peuvent s’affronter de chez elles, quand elles veulent, même si elles sont à l’autre bout du monde. Il n’est pas nécessaire d’être pongiste, même si environ la moitié de nos membres le sont dans le réel. »

Le Ping VR, véritable sport ?

Quand on met le casque, il faut à peine quelques secondes pour se plonger dans l’ambiance. Petit bruit et mini secousse quand on arrive à « taper » dans la balle, il faut cependant faire bien attention à ne pas s’appuyer sur la « table » ! Ensuite, service, lift, poussette, tous les coups sont en théorie possibles, comme dans la vraie vie. De là à considérer le Ping VR comme un véritable sport ? Oui, répondent ses pratiquants à l’unisson, qui ne se définissent « pas comme des geeks ».

« Même si certains gestes sont différents, on retrouve les même sensations. Et personnellement, je transpire beaucoup plus en virtuel qu’en réel, alors que je pratique depuis dix-sept ans, jure Vivien Loytier. Ce qui est intéressant c’est que le jeu m’a fait progresser au classement dans le réel. Mon œil s’est amélioré, j’ai une meilleure analyse des points forts et points faibles de mes adversaires. »

Pour la Fédération française de tennis de table, l’objectif est que cet engouement se traduise par une hausse du nombre de licenciés, moins de 200.000 actuellement, et un rajeunissement de la tranche d’âge des pratiquants. « Beaucoup de joueurs sont attirés par la version virtuelle grâce à sa communauté, très conviviale et bienveillante, assure Stéphane Pachis. Cela peut trancher avec l’accueil un peu froid que l’on trouve dans certains clubs quand l’on veut s’initier. »

En mars dernier, deux autres disciplines (le planeur et le cyclisme) ont reçu la délégation de la part du ministère des sports pour développer leur version virtuelle.