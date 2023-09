C’est un débat quasi sportivo-philosophique qui s’est tenu vendredi à Vancouver. Avec pour thème central l’idée de savoir si la Laver Cup, ce tournoi d’exhibition créée par Roger Federer et qui ne figure pas au calendrier ATP, est avant tout une compétition plaisir ou un événement à prendre très au sérieux. Pour le Français Gaël Monfils, showman parmi les showmans, si les joueurs sont là pour proposer du jeu, ils sont aussi là pour s’amuser et divertir le public. Un avis que ne partage visiblement pas Félix Augier-Aliassime, qui s’est agacé du comportement de la Monf lors de la victoire en deux sets du Canadien (6-4, 6-3).

Auger-Aliassime lui a notamment reproché de s’être brièvement assis à côté d’un juge de ligne au lieu de se préparer à recevoir le service. Après ce jeu, à 3-2 pour Auger-Aliassime, les deux hommes se sont expliqués au bord du court. « Il s’assoit pendant genre 30 secondes. C’est un dépassement de temps », a d’abord dénoncé le Canadien à l’arbitre, qui voulait que les règles ATP soient appliquées. « Moi aussi je peux jouer à ces petits jeux », a-t-il ajouté.

La Laver Cup, exhibition ou pas ?



FAA : "je veux jouer sérieusement"

Monfils : "je suis là pour m'amuser"



Un débat entre amis, rien de bien méchant

« Je ne sais pas à quoi tu joues », a enchaîné le Candien à Monfils, petit nouveau à la Laver Cup, lui faisant comprendre que la coutume dans ce tournoi était de jouer sérieusement. « C’est un tournoi ATP ou pas ? Je sais pas ce qu’on t’a dit. Moi on m’a dit : ‘tu peux faire ce que tu veux' », a répondu le Français, qui sortait d’une semaine à l’UTS, un autre tournoi d’exhibition créé par Patrick Mouratoglou et qui, pour le coup, place le plaisir et la rigolade au centre du concept. Notons que les deux hommes, qui se connaissent bien et s’apprécient, n’ont pas fini fâchés et ont poursuivi bras dessus, bras dessous leur débat sur le chemin des vestiaires.

Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la Laver Cup et une sorte de Ryder Cup du tennis, mettant aux prises une équipe européenne contre le reste du monde. Aucun point ATP n’y est distribué et les équipes sont composées à la fois des joueurs actuels, qualifiés selon leur classement ATP, d’autres joueurs sélectionnés par les capitaines mais aussi des légendes du tennis (Björn Borg et John McEnroe étaient invités cette année). Avec tout le respect qu’on a pour le joueur canadien, on se rapproche quand même pas mal d’un tournoi d’exhib à la cool.