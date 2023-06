Alors, on n’est pas bien là entre étrangers ? Hé oui, à partir d’aujourd’hui, Roland-Garros va poursuivre tranquillement sa route sans le moindre tricolore à l’horizon. Mais rassurez-vous, 1. on s’y attendait et 2. ça n’empêche pas qu’il y a de belles affiches à regarder.

L’affiche du jour

On aurait pu suivre les organisateurs du tournoi qui ont décidé de mettre le match entre Carlos Alcaraz et Denis Shapovalov sur le court Central en session de nuit, vendredi soir, mais notre petit doigt nous dit qu’il n’y aura pas match. Pour une opposition un peu plus équilibrée, du moins sur le papier, on privilégiera le dernier match du jour sur le Lenglen entre l’Argentin Diego Schwartzman et le Grec tête de série numéro 5 Stefanos Tsitsipas.

Les favoris du jour

On a parlé déjà parlé de Carlitos, qui devrait sans trop forcer ramener Shapovalov à la maison. Mais le numéro 1 mondial ne sera pas seul à tenir la tête d’affiche demain puisque Novak Djokovic est de retour, lui aussi sur le central, pour affronter un Davidovich Fokina tombeur successif d’Arthur Fils et de Luca Van Assche. L’Espagnol pourrait être à même de tenir tête à un Nole passablement stressé/énervé depuis son arrivée à Paris en début de semaine. Ce match devrait être l’occasion de voir ce que le Djoker a dans les tripes cette année.





🎾 #RolandGarros | Le Djoker ernervé 😡



🗣 Alors qu'il pensait avoir réalisé un ace, Novak Djokovic voit son service compté comme un let : il n'est pas d'accord et s'en plaint à l'arbitre.



🗣 Alors qu'il pensait avoir réalisé un ace, Novak Djokovic voit son service compté comme un let : il n'est pas d'accord et s'en plaint à l'arbitre.



Les Français du jour

LOL

La météo du jour

Si le soleil devrait à nouveau briller, les températures, elles, ne seront pas aussi estivales que ces derniers jours. Prévoyez donc une petite laine, surtout si vous avez prévu de venir sur le Chatrier, où il ne fait clairement pas chaud entre l’ombre et le vent qui s’engouffre.

Le prono osé du jour

Pour les amoureux du beau geste, comment ne pas tomber raide dingue devant le jeu de l’élégant italien Lorenzo Musetti. Opposé à Cameron Norrie, certes tête de série numéro 14 mais que l’on a trouvé bien léger face aux PP (Paire d’abord, Pouille ensuite), Musetti pourrait bien créer la surprise en se qualifiant pour les 8es.