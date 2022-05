On préfère très clairement le voir comme ça. La semaine passée, on avait quitté Benoît Paire sur une nouvelle élimination au premier tour d’un tournoi, à Estoril, au Portugal, avec en prime une embrouille avec un spectateur, une bronca d’une partie du public et des messages d’insultes déversés sur les réseaux sociaux.

Dimanche, le Français a enfin réussi à inverser la tendance en se qualifiant pour le tour principal du Masters 1000 de Madrid après une victoire contre l’Argentin Federico Coria en trois sets (6-7, 6-4, 6-2). La veille, le Français avait déjà enflammé la capitale espagnole grâce à son succès face à l’Américain Brandon Nakashima, lors du premier tour des qualifs.

Le feu pour Benoît Paire à Madrid 🔥



(🎥 @benoitpaire) pic.twitter.com/JqUQUXc1oa — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) April 30, 2022

Mannarino, Gaston et Humbert out

« Je me suis dit : on est en France ou en Espagne ? C’était des qualifs à Madrid, mais j’ai eu l’impression d’être à Roland-Garros, a justement déclaré le barbu d’Avignon dans des propos rapportés par notre confrère de L’Equipe. Tout le monde chantait, c’était exceptionnel. L’ambiance était folle, je kiffe ! Les gens sont là et m’attendent, ça me touche. »

Ces deux victoires de suite mettent fin à une sale série de onze défaites consécutives sur le circuit principal. Les trois autres français en lice à Madrid pour intégrer le tableau principal ont échoué : Adrian Mannarino et Hugo Gaston (gêné par des douleurs au poignet) ont été sorti dès le premier tour, samedi, tandis qu’Ugo Humbert s’est incliné en deux sets (7-6, 6-3) contre Soonwoo Kwon, 71e mondial, dimanche.