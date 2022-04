Battu dès le premier tour du tournoi d’Estoril par le Sud-Coréen Soon-woo Kwon (6-4, 7-5), lundi, Benoît Paire a quitté le court sous les huées d’une partie du public portugais, allant jusqu’à montrer son caleçon après s’être pris le bec avec un spectateur un peu trop chambreur. Une fois changé, le Français a continué à exprimer sa colère en publiant un doigt d’honneur sur Twitter, avant de rapidement le supprimer.

Plus tard, Paire décidera finalement de montrer publiquement les nombreux messages reçus après cette élimination et l’embrouille avec le public. Résultat, outre des messages d’insultes malheureusement monnaie courante sur les réseaux sociaux, des menaces de mort, non moins banals… « Vous trouvez ça normal, vous ? », s’est insurgé le joueur.

Pablo Andujar soutient Benoît Paire

Certains messages, comme c’est désormais devenu une habitude, proviennent de parieurs furieux d’avoir perdu de l’argent en misant sur son match. Loin des slogans aguicheurs des entreprises de paris sportifs, n’oublions jamais que si parier peut éventuellement vous rapporter, il peut aussi et surtout vous ruiner (et rendre fou).

Le tennisman espagnol Pablo Andujar a apporté son soutien à Paire et précisé que ces messages de haine étaient le lot de tous les joueurs et joueuses du circuit après une défaite. « Nous devons digérer ces insultes chaque semaine, conclut-il. C’est fatigant. »