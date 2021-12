Le Français Pierre-Hugues Herbert, 8e mondial en double, a renoncé à participer à l’Open d’Australie 2022, en mettant en avant son choix de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, a-t-il expliqué au quotidien Les Dernières Nouvelles d’Alsace paru ce samedi. Herbert, 110e au classement ATP en simple, a également évoqué son classement pour souligner qu’il préférait « commencer (la saison 2022) par des plus petits tournois en Europe ».

Les autorités australiennes ont prévenu de longue date en amont du tournoi programmé du 17 au 30 janvier à Melbourne que tous les joueurs venant de l’étranger, leur entourage et les membres de leur encadrement devraient être vaccinés pour être admis dans le pays.

Le premier à renoncer à cause de son statut vaccinal

« Je ne suis pas vacciné et le voyage en Australie n’était pas envisageable pour moi », a-t-il expliqué, ce qui fait de « PHH » le premier joueur à renoncer officiellement au premier tournoi du Grand Chelem de l’année 2022 en raison de son statut vaccinal. « C’est un choix personnel de ne pas me faire vacciner. C’est sûr que ça amène des soucis et des complications dans mon métier (…), c’est un peu un casse-tête chinois » complète le récent vainqueur du Masters de double, aux côtés de son compatriote Nicolas Mahut.

Les organisateurs du tournoi ont publié mercredi une liste de 104 femmes et 108 hommes directement admis dans le tableau principal, dont était absent Pierre-Hugues Herbert. Si l’Australienne Ashleigh Barty et le Serbe Novak Djokovic, respectivement N.1 mondial du classement WTA et AP, figurent bien sur cette liste, ce n’est pas le cas de Roger Federer ni de Serena Williams, en convalescence.