Novak Djokovic poursuit son interminable teasing. Le Serbe a évoqué la question de sa présence à l’Open d’Australie après la défaite de son équipe contre la Croatie, en demi-finale de Coupe Davis. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la réponse n’apporte rien de nouveau, si c’est n’est plus de flou au flou.

« Je suis vraiment fatigué de cette saison et de toute cette année. Je comprends que vous vouliez des réponses sur où et comment je vais commencer la saison, mais on verra ce que nous réserve le futur. Je ne peux pas vous donner une date, mais évidemment l’Open d’Australie arrive vite, alors vous saurez très bientôt », a déclaré le numéro 1 mondial.

Djokovic père a (un peu) vendu la mèche

Il y a quelques jours, le père de Novak Djokovic regrettait ce qu’il qualifiait de chantage à la vaccination et vendait plus ou moins la mèche, à savoir que son fils pourrait ne pas défendre son titre à Melbourne au mois de janvier en raison de son statut vaccinal.