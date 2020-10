Novak Djokovic lors de son 8e de finale à Roland-Garros. — Michel Euler/AP/SIPA

L’affiche du jour

Ils ont 22 ans, ils sont dans le top 15 mondial, ils sont bourrés de talent… On suivra particulièrement aujourd’hui la rencontre entre Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas, deux fringants représentants de la jeune génération. Les deux joueurs se connaissent parfaitement, et viennent de s’écharper, il y a un peu plus d’une semaine, en finale du tournoi de Hambourg. On est chaud pour la revanche.

Les favoris du jour

Novak Djokovic face à ses mauvais souvenirs. Le Serbe, qui n’a toujours pas perdu un set depuis le début de la quinzaine, va pouvoir se tester face à un joueur qui l’a fait dégoupiller il y a à peine un mois. Eh oui, c’est face à Pablo Carreno Busta qu’il avait balancé une balle sur un juge de ligne et qu’il s’était fait disqualifier lors du dernier US Open. L’Espagnol est du genre coriace, et ça pourrait donner un joli combat sur le Central. Chez les femmes, Sofia Kenin, tombeuse de Fiona Ferro au tour précédent, retrouve sa compatriote Danielle Collins, qui a livré une belle bataille mardi matin face à Jabbeur. Mais a priori, pas de quoi faire peur à la numéro 6 mondiale.

Les Français du jour

Non on déconne.

La météo du jour

Enfin du soleil pendant plus d’un quart d’heure sur la Porte d’Auteuil. Les prévisions sont bonnes pour ce mercredi, avec un petit risque d’averse en matinée mais un ciel plutôt dégagé pour tout l’après-midi. On va monter jusqu’à 16-17°C... Wouhou !

Le prono osé du jour

L’Allemande Laura Siegemund va éliminer Petra Kvitova pour le match d’ouverture sur le Central, et poursuivre l’hécatombe chez les têtes de série dans le tableau féminin. Avec la présence, déjà, de l’Argentine Podoroska, issue des qualifications, les affiches des demi-finales s’annoncent totalement improbables.